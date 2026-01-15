Harry Styles, in arrivo l'atteso nuovo album: "Kiss All the Time. Disco, Occasionally"Musica
Dopo gli indizi disseminati online e la cartellonistica apparsa in diverse città del mondo, arriva la conferma del rilascio di nuova musica da parte della popstar britannica. Il quarto album da solista arriverà sugli scaffali a inizio marzo
Il ritorno sulla scena musicale di Harry Styles, intuito dai fan e rilanciato dai media di settore nelle ultime settimane è reale.
Il cantautore britannico, in pausa dal 2023, tornerà con un nuovo album, l'atteso quarto disco in studio, molto presto, lo ha confermato lui stesso con un post pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram, diventato immediatamente virale.
Kiss All the Time. Disco, Occasionally debutterà ufficialmente il 6 marzo 2026, a distanza di quasi quattro anni da Harry's House, pubblicato nel 2022.
Styles ha allertato i fan con dei cartelloni pubblicitari che erano dei veri e propri indizi dell'arrivo imminente del suo nuovo progetto.
I fan sono stati sorpresi dalla rapidità con cui le cose sono diventate ufficiali.
Per ora c'è un sito, webelongtogether.com su cui cercare notizie ed informazioni sulle prossime mosse del cantante che si è presentato al pubblico con un'immagine rinnovata rispetto al passato recente.
