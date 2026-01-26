Harry Styles è tornato con il nuovo singolo Aperture. Parallelamente alla pubblicazione della canzone, il cantautore britannico ha svelato la tracklist dell’album Kiss All The Time. Disco, Occasionally in uscita venerdì 6 marzo. Annunciate anche le date della nuova tournée.

Approfondimento Harry Styles, testo e video di Aperture e le date del tour 2026

A circa quattro anni dall’uscita dell’ultimo album, l’artista ha fatto il suo atteso ritorno con Aperture. Grande successo anche per il videoclip del brano diretto da Aube Perrie, regista dei video di Music for a Sushi Restaurant e Satellite, rispettivamente terzo e quarto singolo dell’album Harry’s House. Come rilanciato da Variety , Harry Styles ha svelato la tracklist dell’album nell’immagine pubblicata come anteprima del videoclip. Questi i titoli dei brani di Kiss All The Time. Disco, Occasionally:

Come riportato da Billboard , il cantautore ha parlato della realizzazione della canzone in un’intervista rilasciata a BBC Radio: “È stato fantastico per me. Avevamo quasi ultimato l'album e gran parte del lavoro era dedicato all'esplorazione dei temi trattati nella canzone". Harry Styles ha aggiunto: “Sono stato lontano dal lavoro per un paio d'anni e ho preso molte importanti decisioni, in generale, sull'aprirmi di più al mondo e permettere alle cose positive di entrare nella mia vita".

Dopo un periodo di pausa dai concerti, Harry Styles ha annunciato il nuovo tour: “La cosa più importante è stata mettermi dall’altro lato dell’esperienza. Dopo molti anni sul palco, gli ultimi due anni mi hanno permesso di essere un vero membro del pubblico, di stare in mezzo alla folla e di ricordarmi ‘Oh, ecco perché questo è speciale per la gente ed ecco perché è così bello'." Ecco il calendario del tour 2026:

Amsterdam, 6 concerti tra il 16 e il 26 maggio - ospite Robyn

Londra, 6 concerti tra il 12 e il 23 giugno - ospite Shania Twain

San Paolo, 17 e 18 luglio - ospite il gruppo Fcukers

Città del Messico, 31 luglio e 1° agosto - ospite Jorja Smith

New York, 30 concerti tra agosto e ottobre - ospite Jamie XX

Melbourne, 27 e 28 novembre - ospite Fousheé

Sydney, 12 e 13 dicembre - ospite Skye Newman

Il cantautore ha all’attivo tre album da solista: Harry Styles del 2017, Fine Line del 2019 e Harry’s House del 2022. Per quanto riguarda i brani più popolari troviamo Sign of the Times, Adore You, Watermelon Sugar, Golden, As It Was e Late Night Talking. Nel corso degli anni l’artista ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali le statuette Album of the Year e Best Pop Vocal Album per Harry’s House ai Grammy Awards.