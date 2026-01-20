Harry Styles, il nuovo singolo Aperture arriva il 23 gennaio

Offerte Sky
Il brano anticiperà Kiss All The Time. Disco, Occasionally, nuovo album in uscita il 6 marzo 2026 

Uscirà venerdì 23 gennaio e anticiperà l’attesissimo nuovo album Kiss All The Time. Disco, Occasionally, in uscita il 6 marzo. Harry Style è pronto a tornare con un nuovo brano, Aperture, in arrivo sulle piattaforme streaming e in radio, primo singolo estratto dal disco da poco annunciato a seguito di un battage pubblicitario con pochi precedenti. E i fan dell’ex One Direction non stanno più nella pelle.

Il nuovo album

L'album, che vedrà Kid Harpoon come produttore esecutivo, sarà composto da 12 tracce, una di queste, appunto, Aperture. Arriverà a quasi quattro anni di distanza da Harry's House, pubblicato nel 2022, dopo una lunga pausa dall’attività che il musicista si è preso prima dallo studio di incisione, poi dai palchi, quindi persino dai social in seguito alla morte dell'amico Liam Payne, nell'ottobre del 2024, ex compagno di band degli One Direction.

L'annuncio e l'attesa

L’annuncio dell’uscita del disco è arrivata il 15 gennaio con un post sui social dello stesso Harry Styles. Già nei giorni precedenti, però, diversi indizi erano stati sparsi in tutto il mondo, in diverse città del mondo, da New York a Manchester, a Roma e Milano, con l’affissione di cartelloni pubblicitari che avevano da subito lasciato intuire che qualcosa di importante bollisse in pentola.

