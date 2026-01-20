Harry Styles, il nuovo singolo Aperture arriva il 23 gennaio

Uscirà venerdì 23 gennaio e anticiperà l’attesissimo nuovo album Kiss All The Time. Disco, Occasionally, in uscita il 6 marzo. Harry Style è pronto a tornare con un nuovo brano, Aperture, in arrivo sulle piattaforme streaming e in radio, primo singolo estratto dal disco da poco annunciato a seguito di un battage pubblicitario con pochi precedenti. E i fan dell’ex One Direction non stanno più nella pelle.