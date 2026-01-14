Harry Styles, tutti gli indizi che fanno pensare a un nuovo album

Il ritorno sulla scena musicale di Harry Styles sembra davvero imminente, i fan sono pronti a scommettere che presto arriveranno notizie ufficiali dal cantautore. Nuova musica e, molto probabilmente, nuovi concerti , come lasciava supporre il rilascio del video di Forever, Forever , che è arrivato in rete a sorpresa negli ultimi giorni del 2025. Il 2026 potrebbe essere, dunque, la stagione giusta per rivedere in attività la popstar che è stata molto attiva anche sul fronte della recitazione prima della pausa di tre anni che è iniziata nel 2023.

Siamo alla vigilia di nuovi e importanti annunci da parte di Harry Styles? I fan non hanno dubbi. I cartelloni pubblicitari comparsi in diverse città del mondo, da New York a Manchester , a Roma e Milano , sarebbero chiari segnali del ritorno della star di Golden sulla scena discografica. "We Belong Together" , si legge su un'immagine che corrisponde all'ultimo frame del videoclip, una ripresa dall'alto dei fan adoranti a Reggio Emilia, città dove Styles ha cantato dal vivo la canzone, praticamente un'esecuzione unica di un brano scritto per loro e cantato voce e pianoforte al termine della storica data italiana che ha chiuso il tour mondiale "Love On Tour". Su ogni manifesto sono state stampate delle piccole scritte aggiuntive: "Let the Light In” o"It's All Waiting There". Si tratta di titoli di nuove canzoni?

L'indiscrezione: ritorno al Madison Square Garden?

I fan di Harry Styles sui social ormai non parlano d'altro. Il vincitore del Grammy è pronto a lanciare nuova musica, scritta nei tre anni in cui è stato lontano dal palco come dal set per rilassarsi, come d'abitudine, dalle fatiche di un periodo molto intenso caratterizzato da una tournée di oltre centosettanta concerti in due anni.

Dove è stato Harry Styles in tutto questo tempo e cosa ha fatto? Sicuramente non si è nascosto dai fan che lo hanno visto moltissime volte in giro, nel Regno Unito e anche in Italia dove non è stato difficile incontrarlo a piedi a Roma, città che considera ormai la sua seconda casa.

Da mesi, poi, Zoë Kravitz è diventata una presenza fissa al suo fianco - di recente è stata avvistata con lui tra le vie della Capitale per una passeggiata nella quale c'era anche Alessandro Michele, lo stilista di Valentino che è amico storico di Styles.

La lunga parentesi di relax, comunque, sembra essere giunta al termine, dicono i media statunitensi. Page Six ha rivelato in esclusiva che la popstar avrebbe ottenuto la sua seconda residenza al Madison Square Garden, dove aveva già cantato nel 2022 per quindici date tutte esaurite nel giro di pochissimo.

A New York, del resto, la frase stampata sui billboard è più incisiva. "See You Very Soon", praticamente un invito a tenersi pronti.