Harry Styles a Roma a braccetto con Zoë Kravitz: stanno insieme?

Il cantautore e attore britannico è stato paparazzato mentre passeggia sottobraccio con l’attrice e cantante statunitense, figlia della rockstar Lenny Kravitz. Un video apparso sui social infiamma le cronache mondane, con supposizioni e commenti relativi al quesito: ma l’ex One Direction si è fidanzato con la collega? E lei, dopo la relazione con Channing Tatum, ha scelto come nuovo compagno il cantante di As It Was e Watermelon Sugar? In tanti si sono trasformati in Sherlock Holmes della cronaca rosa

Harry Styles e Zoë Kravitz starebbero bene insieme, come coppia? A dare un assaggio di quello che potrebbe nascere tra i due è un video, e non l’ormai solito video creato con l’intelligenza artificiale.

Nelle scorse ore, infatti, il cantautore e attore britannico è stato paparazzato mentre passeggia sottobraccio per le vie di Roma con l’attrice e cantante statunitense, figlia della rockstar Lenny Kravitz. Un video (che potete guardare nella clip che trovate in fondo a questo articolo) apparso sui social infiamma le cronache mondane, con supposizioni e commenti relativi al quesito: ma l’ex One Direction si è fidanzato con la collega? E lei, dopo la relazione con Channing Tatum, ha scelto come nuovo compagno il cantante di As It Was e Watermelon Sugar?

Partiamo dal presupposto che non è una novità vedere Harry Styles aggirarsi per Roma: negli ultimi mesi, infatti, la presenza in città della popstar è diventata quasi abituale. Eppure, un nuovo filmato amatoriale ha scatenato un’ondata di reazioni senza precedenti. Accanto all’ex One Direction compare la star del grande schermo Zoë Kravitz, e in poche ore i social si sono accesi di supposizioni e commenti.

Potete guardare il video che mostra Harry Styles e Zoë Kravitz che passeggiano per la Capitale a braccetto nella clip posta in fondo all’articolo.