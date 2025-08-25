Harry Styles a Roma a braccetto con Zoë Kravitz: stanno insieme?

Esplora tutte le offerte Sky
Harry Styles a Roma a braccetto con Zoë Kravitz: è nata una nuova coppia?

Spettacolo

Camilla Sernagiotto

Credits immagini, da sinistra: WebPhoto; frame da video pubblicato da X/PopCrave; Ansa

Il cantautore e attore britannico è stato paparazzato mentre passeggia sottobraccio con l’attrice e cantante statunitense, figlia della rockstar Lenny Kravitz. Un video apparso sui social infiamma le cronache mondane, con supposizioni e commenti relativi al quesito: ma l’ex One Direction si è fidanzato con la collega? E lei, dopo la relazione con Channing Tatum, ha scelto come nuovo compagno il cantante di As It Was e Watermelon Sugar? In tanti si sono trasformati in Sherlock Holmes della cronaca rosa

Harry Styles e Zoë Kravitz starebbero bene insieme, come coppia? A dare un assaggio di quello che potrebbe nascere tra i due è un video, e non l’ormai solito video creato con l’intelligenza artificiale.
Nelle scorse ore, infatti, il cantautore e attore britannico è stato paparazzato mentre passeggia sottobraccio per le vie di Roma con l’attrice e cantante statunitense, figlia della rockstar Lenny Kravitz. Un video (che potete guardare nella clip che trovate in fondo a questo articolo) apparso sui social infiamma le cronache mondane, con supposizioni e commenti relativi al quesito: ma l’ex One Direction si è fidanzato con la collega? E lei, dopo la relazione con Channing Tatum, ha scelto come nuovo compagno il cantante di As It Was e Watermelon Sugar?

 

Partiamo dal presupposto che non è una novità vedere Harry Styles aggirarsi per Roma: negli ultimi mesi, infatti, la presenza in città della popstar è diventata quasi abituale. Eppure, un nuovo filmato amatoriale ha scatenato un’ondata di reazioni senza precedenti. Accanto all’ex One Direction compare la star del grande schermo Zoë Kravitz, e in poche ore i social si sono accesi di supposizioni e commenti.

 

Potete guardare il video che mostra Harry Styles e Zoë Kravitz che passeggiano per la Capitale a braccetto nella clip posta in fondo all’articolo.

Le immagini che hanno fatto il giro del web

Ripresi senza accorgersene da alcuni passanti, Styles e Kravitz appaiono mentre percorrono insieme le strade del centro di Roma. I due sono stretti l’uno all’altra, camminano a braccetto e l’impressione è quella di una coppia in atteggiamenti affettuosi.

 

Zoë Kravitz, 36 anni, figlia di Lenny Kravitz, sarebbe arrivata nella capitale dopo aver partecipato ad appuntamenti europei legati al lancio del suo film Caught Stealing. Harry Styles, invece, trascorre già da tempo lunghi periodi in Italia e, a giudicare dai numerosi avvistamenti sin dalla scorsa primavera, sembra considerarla una sorta di seconda casa.

Le voci che corrono

Il filmato ha immediatamente rimbalzato sulla stampa americana, che ha letto in quell’incontro un possibile indizio di un legame sentimentale.

 

“Incontro improvvisato? Uscita non ufficiale o progetti in corso?”, si domandano i media d’oltreoceano, rilanciando le immagini virali dei due artisti per le vie romane. Interrogativi che risuonano anche tra i fan, divisi tra sorpresa e curiosità per quella che potrebbe essere l’alba di una nuova coppia nel mondo dello spettacolo.

Un passato sentimentale sotto i riflettori

La risonanza di questo incontro si spiega anche con la condizione attuale di entrambi: sia Styles che Kravitz sono single. Harry Styles ha avuto relazioni molto seguite con Taylor Swift, Kendall Jenner, la modella Camille Rowe e l’attrice Olivia Wilde. Nel 2024 era stato paparazzato accanto a Taylor Russell in atteggiamenti teneri, ma nell’ultimo anno non è più stato visto con altre donne.

 

Zoë Kravitz, dal canto suo, ha chiuso nel 2024 la storia iniziata nel 2021 con l’attore ed ex modello statunitense Channing Tatum e in passato era stata sposata per quattro anni con l’attore americano Karl Glusman.

Tra attesa e curiosità

Al momento, nessuno dei due protagonisti ha rilasciato dichiarazioni sul video che li ritrae insieme nella capitale. Resta il fatto che le immagini hanno già conquistato l’attenzione del pubblico e alimentato il chiacchiericcio del jet set.

 

Se quella passeggiata romana sarà ricordata come un episodio isolato o come l’inizio di una storia d’amore, lo dirà soltanto il tempo. Intanto, il gossip internazionale osserva e aspetta sviluppi.

 

Ecco di seguito il video in questione, dove vediamo Harry Styles e Zoë Kravitz passeggiare a braccetto.

