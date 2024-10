Zoe Kravitz e Channing Tatum avrebbero rotto il fidanzamento

Insieme a lui alla presentazione di Blink Twice a New York solamente lo scorso 6 ottobre, Kravitz è in seguito stata avvistata più volte da sola, senza l'anello di fidanzamento al dito

I due, che hanno lavorato insieme nel debutto alla regia di Kravitz Blink Twice , si sono fidanzati un anno fa. E, fino allo scorso settembre, tutto sembrava procedere per il meglio.

La storia d'amore

Zoe Kravitz e Channing Tatum hanno scatenato per la prima volta le voci di una relazione quando sono stati fotografati mentre pedalavano per le strade di New York su una BMX, nell'agosto del 2021. Un mese dopo, sono stati avvistati insieme mentre uscivano dal Met Gala, prima che Tatum ufficializzasse la loro relazione su Instagram ad Halloween, condividendo uno scatto che li mostrava con un costume di coppia ispirato a Taxi Driver.

Lo scorso 3 settembre, Tatum ha pubblicato una foto romantica su Instagram, in cui si vede Zoe dormire sulle sue ginocchia. "Una piccoletta dolcissima. È così stanca. Ogni volta mi chiedevo se si sarebbe rotta... Ha continuato ad andare avanti e avanti e avanti", ha scritto, riferendosi al lavoro della compagna per il film Blink Twice. L'attore si è poi detto "così orgoglioso di stare con lei", e l'ha rigraziata per averlo scelto. Come compagno di set ma, soprattutto, come compagno di vita.

Cosa è successo dopo, ad oggi non è dato saperlo.