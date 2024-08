Blink Twice, il nuovo trailer del film con Channing Tatum

Cinema

Fly Me to the Moon, Scarlett Johansson e Channing Tatum sul red carpet

I due divi statunitensi hanno illuminato col loro fascino hollywoodiano la première globale della nuova pellicola targata Apple Studios che, dopo il debutto sul grande schermo (atteso in Italia per l'11 luglio), approderà in streaming, pronta a diventare uno dei titoli più in vista della stagione. La star dei film Marvel e il suo co-protagonista tornano negli anni Sessanta ai giorni del mitico allunaggio per mostrarci il lato romantico e comico di una delle più grandi imprese dell'umanità

Scarlett Johansson e Channing Tatum sono stati i protagonisti della première mondiale di Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna (titolo italiano del film che in originale è Fly Me to the Moon), che si è tenuta a New York all'AMC Theatre di Lincoln Square Theater. La pellicola, diretta da Greg Berlanti, arriva al cinema in Italia da giovedì 11 luglio, prima di approdare in streaming nel catalogo dei titoli Apple TV+. Il film sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick

Scarlett Johansson e Channing Tatum hanno sfilato sul red carpet di New York in grande spolvero, posando per i fotografi da soli e insieme. Sono loro due i protagonisti della nuova commedia romantica di Berlanti che ha già esperienza alla spalle con questo genere, sia sul grande che sul piccolo schermo. Le rom-com, tornate in cima alle preferenze del pubblico, stanno vivendo un grande revival, al cinema e in streaming