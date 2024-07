Fly Me to the Moon, Scarlett Johansson e Channing Tatum sul red carpet

1/14 ©Getty

Scarlett Johansson e Channing Tatum sono stati i protagonisti della première mondiale di Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna (titolo italiano del film che in originale è Fly Me to the Moon), che si è tenuta a New York all'AMC Theatre di Lincoln Square Theater. La pellicola, diretta da Greg Berlanti, arriva al cinema in Italia da giovedì 11 luglio, prima di approdare in streaming nel catalogo dei titoli Apple TV+. Il film sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick

Fly Me to the Moon, Scarlett Johansson, Channing Tatum e la corsa allo spazio anni '60