Fly me to the Moon con Scarlett Johansson e Channing Tatum, il trailer

È uscito il trailer finale dell'attesissimo Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna, la commedia diretta da Greg Berlanti che vede protagonisti Scarlett Johansson e Channing Tatum. Potete guardare il nuovo video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola nella clip in testa a questo articolo.



La diva qui interpreta la protagonista Kelly Jones, mentre il collega Channing Tatum è co-protagonista nei panni di Cole Davis.



La trama è ambientata alla fine degli anni ’60, nel 1969: mentre i preparativi per il lancio dell'Apollo 11 impazzano, la NASA assume la pubblicista Kelly Jones (Johansson) con il compito di rendere il progetto più interessante per il pubblico americano e per preparare in segreto un finto allunaggio nel caso quello vero non riuscisse.



Il film arriverà nelle sale italiane l'11 luglio 2024. Potete guardare il trailer finale di Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna nel video che trovate in testa a questo articolo.