Scarlett Johansson incinta: figlio in arrivo con il marito Colin Jost

L'attrice 36enne è in attesa del secondogenito, il primo con l'attuale consorte. La rivelazione è stata data da Page Six secondo cui il bambino sarebbe pronto a nascere. Voci su una sua possibile gravidanza si erano diffuse già da giugno a causa dell'assenza della star a diversi appuntamenti per la promozione di "Black Widow" (in uscita oggi)

Scarlett Johansson e il marito Colin Jost sono in attesa del loro primo figlio. A rivelarlo è la testata americana Page Six che cita fonti non meglio precisate. Per l'attrice si tratta del secondogenito dopo la figlia Rose, di 6 anni, avuta dall'ex Romain Dauriac. Sempre secondo persone vicine alla coppia, il bambino "arriverà presto" e i due sarebbero "elettrizzati" (BLACK WIDOW: IL CAST DEL FILM CON SCARLETT JOHANSSON)

Scarlett Johansson e le voci sulla gravidanza vedi anche Black Widow, un nuovo video spot ricco di scene inedite Voci su una possibile gravidanza della star di Avengers si erano iniziate a diffondere già a giugno, quando Scarlett ha saltato vari appuntamenti per la presentazione del film Marvel "Black Widow" di cui è anche produttrice esecutiva. Il 21 giugno, invece, l'attrice è apparsa in collegamento via Zoom al "Tonight Show" dove la si vedeva solo dalle spalle in su. Johansson e Jost, si sono sposati lontano dai riflettori nell'ottobre 2020 dopo tre anni di frequentazione. Questo sarà il loro primo figlio. "Ho incontrato qualcuno che amo. E con cui mi sento a mio agio più di quanto non sia mai stato prima", ha scritto Jost nel suo libro di memorie del 2020, "A Very Punchable Face", parlando della moglie.