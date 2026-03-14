Notte degli Oscar 2026, dove vedere in diretta la cerimonia

Con gli Oscar 2026 , in programma nella notte tra il 15 e il 16 marzo si conclude ufficialmente la cosiddetta Award Season , una stagione iniziata a Hollywood lo scorso novembre con i Governors Awards ed entrata nel vivo a gennaio con i Golden Globes , nella quale il cinema ha celebrato ufficialmente i migliori prodotti dell'ultimo anno e i suoi protagonisti. La 98esima edizione degli Academy Awards si svolgerà, come di consueto a Los Angeles e la diretta col Dolby Theatre di Hollywood , sede dei premi dai primi del Duemila, partirà quando in Italia sarà ormai sera inoltrata. La cerimonia di consegna delle statuette avrà inizio dopo l'1:00 , quando nel nostro Paese sarà già lunedì 16 marzo . La durata della cerimonia è variabile: la serata evento, normalmente, si protrae per alcune ore. Prima della cerimonia, però, c'è il red carpet , col passaggio e le interviste alle star e agli ospiti dell'evento, momento atteso da tutti gli appassionati di cinema e celebrity style. La diretta col tappeto rosso di Los Angeles è seguita sia dai media statunitensi che da quelli italiani. Per l'Italia , la messa in onda in chiaro degli Oscar 2026 è a cura di Rai1 , con diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay . Negli States l'esclusiva è di ABC , mentre lo streaming è su Hulu .

La cerimonia e il red carpet in Italia: gli orari

C'è fermento a Hollywood come altrove per l'assegnazione degli Oscar 2026, premi importanti per l'intero settore cinematografico statunitense, di interesse per il pubblico di appassionati di film e per gli addetti ai lavori.

Evento glamour per eccellenza al quale partecipano i protagonisti dell'ultima stagione sul grande schermo e le star più luminose del cinema globale, è seguito da un pubblico variegato per l'elevato tasso di spettacolo della cerimonia, dei momenti che la precedono e dei party esclusivi che si tengono a Los Angeles fino all'alba.

Il pubblico è invitato a partecipare da remoto in diretta, attraverso la tv e lo streaming su internet e attraverso i social media, tramite le piattaforme e gli account che si collegano con Los Angeles durante il red carpet e la cerimonia al Dolby Theatre.

Più riservati, invece, gli eventi collaterali che si svolgono a Hollywood per tutto il weekend che precede la cerimonia di domenica.

La diretta italiana col red carpet partirà circa un'ora prima dell'inizio della cerimonia.

Su Rai1, dalle 23:30 di domenica 15 marzo, Alberto Matano condurrà Oscars - La notte in diretta, programma che includerà collegamenti con l'inviato a Los Angeles Mattia Carzaniga, disponibile in contemporanea in streaming su RaiPlay.

Per il pubblico italiano è prevista la traduzione simultanea ma, chi preferisce, potrà selezionare anche la lingua originale.

La cerimonia della notte degli Oscar a Los Angles sarà condotta da Conan O'Brien, attore, comico e presentatore televisivo, che è stato riconfermato come host dopo il riscontro positivo della conduzione degli Oscar 2025.

L'11 marzo il presentatore ha raggiunto il Dolby Theatre per srotolare il tappeto rosso alla presenza dei fotografi, un piccolo cerimoniale che tocca al conduttore del grande appuntamento.

Tamron Hall e Jesse Palmer condurranno, invece, la diretta per ABC e Hulu dal red carpet. A loro toccherà dare il benvenuto alle dive e ai divi in abito da gran sera durante la sfilata sul tappeto rosso.