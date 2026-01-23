La popstar britannica ha pubblicato il primo singolo dal nuovo album, atteso per marzo, una canzone elettronica a tema romantico. Qualche ora prima, l'annuncio dei concerti. Quest'anno si esibirà dal vivo dall'Europa all'Australia

Harry Styles è tornato ed è carico di novità. Il 23 gennaio è su tutte le piattaforme musicali digitali con Aperture, il primo singolo proveniente da Kiss All the Time. Disco, Ocasionally, l'album in studio annunciato lo scorso 15 gennaio, che sarà pronto per l'ascolto completo il 6 marzo.

Poco dopo la mezzanotte gli smartphone dei fan si sono illuminati. Aperture è ora disponibile nella verisone audio, il video arriverà alle 17, ora britannica.

Sono passati tre anni dall'ultimo inedito di Styles, che è tornato con un brano dalle atmosfere Eurodance anni '90, retro elettroniche e un ritornello che è già un coro da cantare sotto al palco.

Ci sono già le date, tantissime, nel 2026. Dall'Australia all'Europa, dove canterà ad Amsterdam e a Londra.

Una canzone d'amore su sound Eurodance Harry Styles sorseggia una bevanda da un bicchiere da asporto con la cannuccia con due vistosi patch incollati sotto gli occhi nella foto con cui ha dato il via agli ascolti di Aperture, la canzone con cui è tornato a parlare d'amore coi suoi fan.

Ancora una volta si tratta di amore che nasce dalle incertezze ma al quale bisogna affidarsi, questo il significato della canzone che è stata prodotta con Kid Harpon, che ha prodotto il successo planetario del 2022 As It Was.

"We Belong Together, It Finally Appears It's Only Love". "Ci apparteniamo a vicenda, è chiaro, alla fine: è solo amore", un messaggio semplice e potente, ripetuto più volte nel ritornello della canzone.

Il ritmo è rimbalzante ma la danza è d'atmosfera. È solo l'inizio di un nuovo racconto che già tutti si aspettano esplosivo.

Il testo di Aperture

Take no prisoners for me

I'm told you're elevating

Drinks go straight to my knees

I'm sold, I'm going on clean

I'm going on clean



I've no more tricks up my sleeve

Game called review the player

Time codes and Tokyo scenes

Bad boys, it's complicated

It's complicated



It's best you know what you don't

Aperture lets the light in It's best you know what you don't

Aperture lets the light in



We belong together

It finally appears it's only love

We belong together

It finally appears

We belong together

It finally appears it's only love

We belong together In no good state to receive

Go forth, ask questions later

Trap doors, you're toying with me

Dance halls, another cadence



It's best you know what you don't

Aperture lets the light in



We belong together

It finally appears it's only love

We belong together

It finally appears

We belong together

It finally appears it's only love

We belong together



I won't stray from it

I don't know these spaces

Time won't wait on me

I wanna know what safe is

I won't stray from it

I don't know these spaces

Time won't wait on me

I won't stray from it

I don't know these spaces

Time won't wait on me

I wanna know what safe is

I won't stray from it

I don't know these spaces

Time won't wait on me

We belong together

It finally appears it's only love

We belong together

It finally appears

We belong together

It finally appears it's only love

We belong together

Together, Together, le date dei concerti nel 2026 Harry Styles ha comunicato attraverso i suoi canali ufficiali le date dei concerti per la stagione 2026.

La popstar si esibirà in molte città per diverse date live. A New York, trenta date al Madison Square Garden, notizia che era già trapelata nelle passate settimane quando si sono accumulate le indiscrezioni sul suo ritorno sul palco.

Da maggio a dicembre di quest'anno, da Amsterdam a Sydney. Nessuna data per l'Italia, coi fan già delusi e pronti a farsi sentire.

Questo, l'elenco delle date del tour:



Amsterdam, Johan Cruijff Arena

16 maggio, 17 Maggio, 20 Maggio, 22 Maggio, 23 Maggio, 26 Maggio



Londra, Wembley Stadium

13 Giugno, 17 Giugno, 19 Giugno, 20 Giugno, 23 Giugno San Paolo, Estadio MorumBIS

17 e 18 Luglio



Città del Messico, Estadio GNP Seguros

31 Luglio, 1 Agosto



New York, Madison Square Garden

30 date comprese tra il 28 agosto e il 31 Ottobre



Melbourne, Marvel Stadium

27 e 28 novembre



Sydney, Accor Stadium

12 e 13 dicembre



Le prime prevendite dei biglietti dei concerti apriranno il 26 gennaio per i titolari di American Express. Col pre-order dell'album, già possibile, i fan avranno diritto all'accesso alla prevendita "Artist".

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11 (fuso italiano) sul sito www.hstyles.com/tour .

