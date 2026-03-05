MasterChef 2026, la finale con ospite chef Niederkofler. LIVE

Offerte Sky
MasterChef, lo speciale di Sky TG24
Alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW va in onda la Finalissima di MasterChef Italia. Si realizzerà così il sogno di uno dei quattro aspiranti chef Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo: i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli decreteranno il quindicesimo MasterChef italiano. I finalisti andranno in alta montagna con lo chef Norbert Niederkofler, 3 stelle Michelin e 1 stella Verde all’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico, Bolzano

in evidenza

Giovedì 5 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go va in onda la Finalissima di MasterChef Italia, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy ormai giunto alla notte della proclamazione del vincitore. Si realizzerà così il sogno di uno dei quattro aspiranti chef Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo: i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli decreteranno il quindicesimo MasterChef italiano. Il vincitore si aggiudicherà anche 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del suo primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Per ottenere il pass per preparare il menù, però, i quattro finalisti dovranno affrontare un percorso pieno di imprevisti, e ai fornelli succederà di tutto. Nella Finalissima, andranno in alta montagna con lo Chef Norbert Niederkofler, 3 stelle Michelin e  1 stella Verde all’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico, Bolzano. Con lui, si sfideranno in una Mystery Box complicatissima, che sarà dedicata a uno dei piatti che meglio rappresenta la filosofia culinaria “Cook the Mountain” dello Chef tristellato, e che metterà già in palio già la prima casacca da finalista. Gli altri, invece, avranno un’ultima occasione per conquistare il palato dei giudici e di Chef Niederkofler con l’Invention Test più decisivo della stagione. Infine, arriverà la presentazione del menù ideato, realizzato e presentato in totale autonomia dopo mesi di studio e duro lavoro.

LIVE

L'intervista a Carlotta

Tra i quattro finalisti c'è Carlotta Bertin. Dopo il divorzio dei genitori, l'aspirante chef, 25 anni, di Candelo (Biella), ha smesso di studiare, ha abbandonato il nuoto pinnato e ha lavorato come cameriera, commessa, nell'azienda del padre e in un'azienda di macchinari tessili. Carlotta è disoccupata e cucina, fa borse all’uncinetto e si allena in OCR. Ha iniziato a cucinare con la nonna Rosaria e ama reinventare ricette tradizionali con elementi di altre etnie, soprattutto messicana e indiana. È fidanzata con Nicolò. MasterChef è "una sfida con me stessa. Sogno di aprire un Home Restaurant".

L'intervista a Matteo Rinaldi

Tra i quattro finalisti c'è Matteo Rinaldi. Nato da mamma di Noto e da papà di Salerno, l'aspirante chef, 28 anni, di Boltiere (Bergamo), è laureato in Design della Comunicazione e ha sviluppato la passione per la cucina dalla famiglia paterna che lavorava nella ristorazione. Da ragazzo occupava il tempo ai fornelli: "Ero grassottello e quindi venivo isolato". È single e non fortunatissimo in amore. Si definisce "tuttologo". Partecipa a MasterChef Italia per "dimostrare che valgo qualcosa: mi piacerebbe che qualcuno, oltre ad amici e parenti, mi dica “bravo”". Sogna di aprire una piccola bakery.

Tutti gli eliminati

Tra Live Cooking, Creative Test, Invention Test, Pressure Test, Skill Test, Mystery Box, Golden Mystery Box, Red Mystery Box, Green Mystery Box ed Esterne, i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno decretato chi ha dovuto togliere il grembiule bianco e lasciare la cucina di MasterChef. Ecco i percorsi ai fornelli di Katia, Giuliana, Eros, Piponzio, Gaetano, Antonio, Georgina, Vittoria, Franco, Iolanda, Irene, Jonny, Dorella, Matteo Lee, Alessandro e Niccolò.

Chi sono i finalisti

Ecco chi sono i quattro finalisti Carlotta, Dounia, Matteo C. e Matteo R..

Ospite Chef Norbert Niederkofler

Per ottenere il pass per preparare il proprio menù, però, il percorso dei quattro finalisti sarà pieno di imprevisti, e ai fornelli succederà di tutto. Nella Finalissima, andranno in alta montagna con lo chef Norbert Niederkofler, 3 stelle Michelin e 1 stella Verde all’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico,Bolzano. Con lui troveranno una Mystery Box complicatissima, che sarà dedicata a uno dei piatti che meglio rappresenta la filosofia culinaria “Cook the Mountain” dello Chef tristellato e che metterà già in palio già la prima casacca da finalista. Gli altri, invece, avranno un’ultima occasione per conquistare il palato dei giudici e di Chef Niederkofler con l’Invention Test più decisivo della stagione. Infine, arriveràla presentazione del menù ideato, realizzato e presentato in totale autonomia dopo mesi di studio e duro lavoro.

Al via la finale di MasterChef Italia

TV Show

MasterChef 15, chi sono i finalisti. FOTO

Per i sei aspiranti chef, ultima Green Mystery Box con Chef Pavan. Dounia ha vinto la Green Pin. Nell'Invention Test sugli ingredienti più estremi, eliminato Alessandro. Carlotta, Dounia, Niccolò e Teo hanno affrontato l'Esterna al ristorante tristellato Casa Perbellini 12 Apostoli con Chef Giancarlo Perbellini. Balconata per Dounia, mentre i tre aspiranti chef rimasti si sono sfidati nel Pressure Test insieme a Matteo Rinaldi. Niccolò ha lasciato la Masterclass. Finalisti Carlotta, Dounia, Matteo C. e Matteo R.

