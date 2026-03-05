MasterChef 2026, la finale con ospite chef Niederkofler. LIVE

Giovedì 5 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go va in onda la Finalissima di MasterChef Italia, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy ormai giunto alla notte della proclamazione del vincitore. Si realizzerà così il sogno di uno dei quattro aspiranti chef Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo: i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli decreteranno il quindicesimo MasterChef italiano. Il vincitore si aggiudicherà anche 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del suo primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Per ottenere il pass per preparare il menù, però, i quattro finalisti dovranno affrontare un percorso pieno di imprevisti, e ai fornelli succederà di tutto. Nella Finalissima, andranno in alta montagna con lo Chef Norbert Niederkofler, 3 stelle Michelin e 1 stella Verde all’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico, Bolzano. Con lui, si sfideranno in una Mystery Box complicatissima, che sarà dedicata a uno dei piatti che meglio rappresenta la filosofia culinaria “Cook the Mountain” dello Chef tristellato, e che metterà già in palio già la prima casacca da finalista. Gli altri, invece, avranno un’ultima occasione per conquistare il palato dei giudici e di Chef Niederkofler con l’Invention Test più decisivo della stagione. Infine, arriverà la presentazione del menù ideato, realizzato e presentato in totale autonomia dopo mesi di studio e duro lavoro.