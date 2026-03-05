Con E solo potessi ti prenderei a calci, Mary Bronstein firma uno dei film più inquieti e radicali degli ultimi anni. Presentato tra Sundance e Berlinale, il film racconta la caduta emotiva di una psicologa e madre interpretata da una straordinaria Rose Byrne, candidata agli oscar come protagonista. Tra humor nero, claustrofobia domestica e crisi della maternità contemporanea, un viaggio nella mente di una donna sull’orlo del collasso. Al cinema dal 5 marzo, distribuito da I Wonder Pictures

Se solo potessi ti prenderei a calci, recensione del film di Mary Bronstein

Una crepa nel soffitto, una crepa nella mente

Linda rientra in casa.

La figlia — che non vedremo mai davvero in volto — le dice che c’è acqua sul pavimento.

All’inizio sembra un dettaglio banale, uno dei tanti piccoli inconvenienti di una giornata già complicata. Poi Linda entra in camera da letto, alza lo sguardo e vede una crepa nel soffitto.

Un secondo dopo il soffitto crolla.

L’acqua invade la stanza mentre lei scappa via di corsa.

È una scena improvvisa, quasi slapstick nella sua violenza domestica e assurda. Perché in Se solo potessi ti prenderei a calci, il film audace e inquieto di Mary Bronstein, non è solo un appartamento a cedere. È l’equilibrio mentale della sua protagonista.

Da quel momento la vita di Linda — psicologa, madre, donna già stremata — diventa una spirale sempre più caotica di incidenti, responsabilità e frustrazioni che sembrano arrivare tutte insieme, senza darle il tempo di respirare.

Il cinema americano indipendente ogni tanto produce film che sembrano non voler rassicurare nessuno.

E solo potessi, ti prenderei a calci appartiene a questa famiglia di opere nervose, abrasive, quasi punk nella loro libertà espressiva.

Non è un film sulla maternità e sul crescere una figlia gravemente malata, almeno non nel modo in cui il cinema è abituato a raccontarlo.

È un film su cosa succede quando la vita diventa un peso troppo grande da reggere.

Se E solo potessi, ti prenderei a calci funziona con una forza così brutale è soprattutto grazie a Rose Byrne., giustamente candidata all’Oscar come migloor attrice protagonista per questa interpretazione



