In esclusiva per Sky TG24 una clip di Se solo potessi ti prenderei a calci (If I Had Legs I’d Kick You), il nuovo film di Mary Bronstein dal 5 marzo con I Wonder Pictures. Rose Byrne, premiata a Berlino e candidata agli Oscar 2026, offre una performance intensa e radicale in un’opera personale e visionaria che racconta il peso delle responsabilità e la fragilità dell’equilibrio emotivo

In esclusiva la clip di Se solo potessi ti prenderei a calci

Dal 5 marzo arriva in sala con I Wonder Pictures Se solo potessi ti prenderei a calci (If I Had Legs I’d Kick You), nuovo film scritto e diretto da Mary Bronstein. Sky TG24 presenta in esclusiva una clip che restituisce immediatamente il tono dell’opera: teso, emotivamente scoperto, quasi spigoloso nella sua verità.

Bronstein firma un racconto personale e audace, capace di trasformare una crisi privata in materia universale. Il film attraversa quel momento sottile – e spesso doloroso – in cui le responsabilità si accumulano fino a incrinare l’equilibrio interiore, obbligando a ridefinire sé stessi e il proprio posto nel mondo.

Rose Byrne, un’interpretazione premiata e radicale

Cuore pulsante del film è la prova di Rose Byrne, qui in una delle interpretazioni più radicali e sorprendenti della sua carriera. Un lavoro attoriale che le è valso l’Orso d’Argento per la Miglior interpretazione da protagonista al Festival di Berlino, il Golden Globe come Miglior Attrice in un film commedia o musicale e, più recentemente, la nomination agli Oscar 2026 come Miglior attrice protagonista.

Nella clip esclusiva emerge tutta la tensione trattenuta del personaggio: uno sguardo che oscilla tra ironia nervosa e vulnerabilità, tra desiderio di fuga e bisogno di restare. Byrne lavora per sottrazione e scarti improvvisi, costruendo una figura complessa, fragile e combattiva allo stesso tempo.

Un cast sorprendente tra commedia e dramma

Accanto a Byrne, un cast che spiazza e arricchisce il racconto. Conan O’Brien abbandona il registro televisivo per un ruolo drammatico inedito, mentre Danielle Macdonald – già apprezzata in Lady Bird – contribuisce a dare profondità emotiva al racconto.

Completano il cast A$AP Rocky, visto anche in Zoolander 2, e la giovane Ivy Wolk. Il risultato è un’opera stratificata, che mescola registri e sensibilità diverse, oscillando tra humour tagliente e brutalità emotiva.

Un film che scuote

Se solo potessi ti prenderei a calci non cerca consolazioni facili. È un film che mette a nudo la fatica del quotidiano, la pressione invisibile che si accumula fino a diventare insostenibile. La clip esclusiva anticipa proprio questo: un frammento che vibra di tensione, lasciando intuire la forza di un racconto capace di colpire allo stomaco e restare addosso.

Dal 5 marzo al cinema. E su Sky TG24, in esclusiva, il primo assaggio di un film destinato a far discutere.