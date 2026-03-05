Offerte Sky
Britney Spears arrestata e poi rilasciata per guida in stato di ebbrezza

Mercoledì 4 marzo intorno alle 21.30, la popstar statunitense è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza mentre faceva ritorno nella sua villa in California, nella contea di Ventura. Rilasciata all'alba della giornata odierna, dovrà comparire in tribunale il 4 maggio

La popstar americana è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza e rilasciata dalla polizia dopo poche ore. Secondo TMZ e Page Six che riportano la notizia da fonti delle forze dell’ordine, Britney Spears è finita in manette ieri sera intorno alle 21.30, mercoledì 4 marzo in California, più precisamente nella Contea di Ventura, mentre faceva ritorno presso la sua abitazione, in auto. L'artista dovrà comparire in tribunale il prossimo 4 maggio. 

Britney Spears vende il suo catalogo: accordo da 200 milioni di dollari

La popstar ha ceduto i diritti sul suo catalogo musicale alla società Primary Wave per una cifra stimata intorno ai 200 milioni di dollari. L'accordo, siglato il 30 dicembre scorso, riguarda le royalties artistiche e i diritti editoriali di hit mondiali come "...Baby One More Time" e "Toxic". Spears consolida così la sua posizione tra i grandi patrimoni musicali gestiti da fondi di investimento. La transazione finanziaria segna un punto di svolta nella gestione del patrimonio artistico della popstar, con un'intesa che include pietre miliari della musica pop contemporanea.

Approfondimento

Britney Spears, il video del pigiama party con Kim e Khloé Kardashian
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Musica

Britney Spears, le 15 rivelazioni più scottanti di The Woman In Me

Nel memoir uscito il 24 ottobre la popstar ha svelato la sua verità, dal rapporto conflittuale con la famiglia sfociato nella conservatorship del padre lunga 13 anni, alle relazioni con Justin Timberlake e Colin Farrell, fino ai retroscena su maternità e carriera

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Per te