Mercoledì 4 marzo intorno alle 21.30, la popstar statunitense è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza mentre faceva ritorno nella sua villa in California, nella contea di Ventura. Rilasciata all'alba della giornata odierna, dovrà comparire in tribunale il 4 maggio

La popstar americana è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza e rilasciata dalla polizia dopo poche ore. Secondo TMZ e Page Six che riportano la notizia da fonti delle forze dell’ordine, Britney Spears è finita in manette ieri sera intorno alle 21.30, mercoledì 4 marzo in California, più precisamente nella Contea di Ventura, mentre faceva ritorno presso la sua abitazione, in auto. L'artista dovrà comparire in tribunale il prossimo 4 maggio.