Britney Spears, il video del pigiama party con Kim e Khloé Kardashian

Britney Spears ha trascorso una notte nel letto di Kim e di Khloé Kardashian per un pigiama party . In un video Instagram, la popstar ha documentato il soggiorno nella casa delle sorelle Kardashian a Calabasas, in California, dove si trovava insieme ai figli delle due sorelle imprenditrici e al suo manager, Cade Hudson. “Che famiglia bellissima, gentile e calorosa”, ha scritto Spears dopo la reunion, durante la quale ha baciato sulle guance le sorelle Kardashian distese accanto a lei. “Grazie per avermi permesso di giocare con i vostri bambini e grazie per la cena! È stato un onore per me passare del tempo con voi”. Nel filmato compaiono anche le cuginette True, 9 anni, la figlia di Khloé e del giocatore di basket Tristan Thompson, e Chicago, 7 anni, nata da Kim e dall’ex marito Kanye West .

LA CADUTA E IL SOSTEGNO DI KIM KARDASHIAN

Britney Spears e le sorelle Kim e Khloé Kardashian si erano conosciute nei primi anni Duemila a Los Angeles e sono amiche da 25 anni. Negli ultimi anni, Spears ha affrontato momenti duri a causa della tutela legale imposta dal padre. Nel 2021, all’uscita del documentario Framing Britney Spears, che celebrava il movimento Free Britney (che ha avviato una mobilitazione per celebrare la popstar) e anticipava l’uscita del memoir della popstar The Woman in Me, Kim Kardashian aveva sostenuto l’amica. “Il modo in cui i giornali hanno giocato con lei e con la sua vita è terribile, traumatizzante. Un modus operandi che può distruggere anche la persona più forte”, aveva scritto su Instagram. “Non importa ciò che può sembrare al mondo esterno, nessuno merita di essere trattato con tanta crudeltà come lei”. Da poco, Spears aveva disattivato l’account Instagram a causa di una disputa con l’ex marito, Kevin Federline, che nel memoir You Thought You Knew ha divulgato presunte rivelazioni scottanti, dal rapporto conflittuale con la popstar, alle lotte per la custodia dei ragazzi, fino alla preoccupazione per la salute mentale dell’ex moglie. Tra le altre, il ballerino avrebbe “sostenuto la decisione" di mettere Britney Spears sotto tutela "perché credevo che fosse l’unico modo per stabilizzare la sua situazione e, cosa ancora più importante, per fornire un ambiente più sicuro per i nostri figli”. In merito al movimento Free Britney, il ballerino avrebbe “cercato di capire da dove venissero, ma non sono mai riuscito a condividerli del tutto. A volte, sembrava più la mentalità di massa di un fandom che una genuina preoccupazione per il benessere di Britney”. Nel memoir, il ballerino ha inoltre supposto che il giudice che nel 2021 aveva revocato la tutela avesse avvertito "pressioni" da parte del movimento Free Britney, che "ha portato il giudice a ignorare i resoconti professionali e a cedere all'opinione pubblica, soprattutto con la sua stessa elezione in gioco". Una volta presa la decisione finale, lui “si è preparato al peggio”. Ha ribadito: "Il movimento Free Britney ha sbagliato. Tutte quelle persone che ci hanno messo così tanto impegno ora dovrebbero dedicare la stessa energia al movimento Save Britney. Perché non si tratta più di libertà. Si tratta di sopravvivenza”.