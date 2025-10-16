Kim Kardashian racconta la relazione tossica con Kanye West

L'imprenditrice parla senza filtri del suo passato sentimentale e della fine del matrimonio con il rapper. Una riflessione sia sulle difficoltà di crescere una famiglia in un momento così complicato sia sulle misteriose sparizioni di cinque Lamborghini
Durante un episodio del podcast Call Her Daddy condotto da Alex Cooper, andato in onda il 15 ottobre, la star designer di SKIMS, 44 anni, ha parlato apertamente della relazione con il rapper Kanye West. Kardashian ha ammesso di avere la tendenza a ricordare solo i momenti positivi della vita e delle relazioni, ma non ha avuto comunque problemi a definire la sua esperienza con West come segnata da momenti difficili e comportamenti imprevedibili. “Quando si hanno figli, è sicuramente più difficile lasciare una relazione seppur tossica”, ha spiegato, riferendosi a North, 12 anni, Saint, 9, Chicago, 7, e Psalm, 6. La decisione di allontanarsi, ha aggiunto, è stata dettata dalla volontà di preservare la propria salute mentale e di poter essere una madre presente e attenta per i suoi figli.
Le ragioni della rottura tra cui il "Lamborghini gate"
Kardashian ha citato diversi fattori che hanno contribuito alla fine del matrimonio: la mancanza di volontà di Kanye di apportare cambiamenti benefici alla coppia in primis, episodi pubblici di scontro con la sua famiglia e scelte finanziarie sbagliate. Nel podcast, ha spiegato che tornava a casa senza trovare le loro cinque Lamborghini perché West le aveva prestate ai suoi amici senza preavviso. “Non sapevo cosa mi sarei trovata davanti ogni mattina, ed è una sensazione destabilizzante”, ha dichiarato.
Nonostante le difficoltà, Kim non considera tutto uno sbaglio. “Un rapporto durato più di un decennio con quattro figli meravigliosi non è un fallimento”, ha sottolineato, mostrando una prospettiva positiva sul tempo passato insieme.
Cosa aspetta Kim nei prossimi mesi
Oggi l'imprenditrice-influencer riflette con più serenità sul suo percorso sentimentale, sostenendo di non aver avuto altre relazioni tossiche dopo il divorzio e dichiarando di voler dare un buon esempio ai suoi figli. La primogenita North la incoraggia persino a cercare di nuovo l’amore.
Parallelamente alla vita privata, Kim si prepara a importanti impegni professionali: il 23 ottobre debutta su Hulu la settima stagione di The Kardashians (IL TRAILER), mentre il 4 novembre sarà disponibile la sua nuova serie drammatica All’s Fair. La star continuerà a condividere momenti delicati e personali, tra cui la testimonianza nel processo relativo alla rapina subita a Parigi nel 2016, mostrando un lato più vulnerabile e facendola tornare (quasi) una persona di questa terra.
Foto da Getty e @gabbyelanjewelry
Da Madonna a Kanye West, i denti più folli delle star. FOTO
La regina del pop continua a cavalcare la grillz-mania che interessa soprattutto le star della musica e da moltissimo tempo. Se i sui gioielli dentali sono creazioni sofisticate con diamanti e lapislazzuli, Kanye West per la sua famosa protesi ha scelto il titanio. Il rapper è in ottima compagnia quando si parla di strane dentature. Abbiamo scovato le più folli