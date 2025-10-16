Kim Kardashian racconta la relazione tossica con Kanye West

Durante un episodio del podcast Call Her Daddy condotto da Alex Cooper, andato in onda il 15 ottobre, la star designer di SKIMS, 44 anni, ha parlato apertamente della relazione con il rapper Kanye West. Kardashian ha ammesso di avere la tendenza a ricordare solo i momenti positivi della vita e delle relazioni, ma non ha avuto comunque problemi a definire la sua esperienza con West come segnata da momenti difficili e comportamenti imprevedibili. “Quando si hanno figli, è sicuramente più difficile lasciare una relazione seppur tossica”, ha spiegato, riferendosi a North, 12 anni, Saint, 9, Chicago, 7, e Psalm, 6. La decisione di allontanarsi, ha aggiunto, è stata dettata dalla volontà di preservare la propria salute mentale e di poter essere una madre presente e attenta per i suoi figli.