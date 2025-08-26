Kim Kardashian premiata a Venezia con il Diane von Furstenberg Award

Kim Kardashian torna a Venezia, questa volta non per nozze famose - era stata una delle super-ospiti di Jeff Bezos e Lauren Sanchez - ma per ricevere il più importante dei premi Diane von Furstenberg, per il suo impegno riguardo la riforma del sistema carcerario negli Stati Uniti. L'imprenditrice e regina delle influencer sarà presente il 28 agosto alla serata di premiazione che si terrà alle 19.00 al Teatro Goldoni. A consegnarle il riconoscimento sarà Chris Young, un 30enne del Tennessee condannato ingiustamente all'ergastolo che, grazie alla pressione politica mossa da Kim Kardashian verso la Casa Bianca, ha riottenuto la libertà.

le altre grandi premiate

Le altre grandi premiate dell'edizione 2025 del Diane von Furstenberg sono la presidente di Una Nessuna Centomila e attivista, Giulia Minoli; l'attivista sudanese e leader dell'Emergency Response Room, Hanin Ahmed; la fondatrice e presidente di Every Mother Counts, Christy Turlington Burns e la coordinatrice generale di COICA e difensora dei diritti indigeni e ambientali, Fany Kuiru Castro.

le parole di Diane von Furstenberg

"In questi tempi caotici, è più importante che mai che le premiate di quest'anno siano donne straordinarie che hanno avuto il coraggio di lottare, la forza di sopravvivere e la leadership per ispirare. Sono entusiasta di dare risalto al loro lavoro e di celebrare a Venezia, una città che amo e che è a sua volta una donna straordinaria" afferma von Furstenberg.



L'evento

L'evento includerà una performance della ballerina e coreografa iraniana Sahar Dehghan. Prosegue così la tradizione di Diane von Furstenberg, che porta a Venezia la 16/ma edizione dei DVF Awards, di celebrare donne straordinarie. Tra i presentatori al Teatro Goldoni, messo a disposizione dalla Fondazione Teatro Stabile del Veneto, ci saranno Tina Brown, Grace Burns, Pierfrancesco Favino, Giulia Foscari e Chris Young. La cerimonia di premiazione è resa possibile anche grazie al sostegno di Bloomberg Philanthropies. Fondati nel 2010 da Diane von Furstenberg e dalla Diller-von Furstenberg Family Foundation, i DVF Awards hanno l'intento di riconoscere e sostenere donne straordinarie che hanno avuto il coraggio di lottare, la forza di sopravvivere e la leadership per ispirare.

Nel corso degli anni, i DVF Awards hanno dato voce a donne provenienti da oltre trenta paesi, con sovvenzioni a sostegno del loro lavoro in settori come il cambiamento climatico, l'immigrazione, la lotta alla tratta di esseri umani, la promozione dell'uguaglianza di genere e la prevenzione della violenza contro le donne. La cerimonia di quest'anno è resa possibile anche grazie al sostegno di Bloomberg Philanthropies.