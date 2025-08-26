Emanuela Fanelli, l'arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO

4/7 ©Getty

Emanuela Fanelli posa sorridente con Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia. L'attrice e il direttore sono pronti per dare il via alla 82esima edizione del prestigioso evento cinematografico internazionale che si svolge, quest'anno, in un clima delicato. Barbera ha sottolineato che la Biennale di Venezia è un luogo di dialogo e di apertura: ci sarà, naturalmente, attenzione all'attualtà e alle problematiche internazionali più urgenti

Mostra del Cinema Di Venezia, Alberto Barbera: “Attenti alla protesta ma niente censura”