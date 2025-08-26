Emanuela Fanelli, l'arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO

Emanuela Fanelli in tailleur per l'arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO
L'attrice romana è sbarcata al Lido di Venezia nella tarda mattinata di martedì 26 agosto, a poche ore dall'inizio ufficiale del Festival cinematografico 2025. Accolta all'imbarcadero dell'Hotel Excelsior dal Direttore della kermesse Alberto Barbera, la presentatrice delle serate di apertura e chiusura dell'evento, ha sfoggiato un look da giorno, elegante e contemporaneo. Più tardi, il photocall di rito sulla spiaggia - IN AGGIORNAMENTO
A cura di Vittoria Romagnuolo