Mostra del Cinema di Venezia 2025, apre Paolo Sorrentino. DIRETTA

Al via l'82esima edizione con la cerimonia di apertura condotta da Emanuela Fanelli. Apre il Concorso il primo dei cinque film italiani in gara, La Grazia di Paolo Sorrentino e con Toni Servillo e Anna Ferzetti. Apre invece Orizzonti Mother di Teona Strugar Mitevska e con Noomi Rapace. Attesa la consegna del Leone d’Oro alla Carriera al regista tedesco Werner Herzog con la laudatio di Francis Ford Coppola. Intanto, la Mostra cede anche il passo alle proteste per la guerra in corso a Gaza
Mercoledì 27 agosto inizia l’82 esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (LO SPECIALE- GLI OSPITI PIÙ ATTESI) con la cerimonia di apertura condotta dall’attrice due volte vincitrice del David di Donatello, Emanuela Fanelli(TUTTI I FILM).
Apre il Concorso (TUTTI I FILM IN CONCORSO) il primo dei cinque film italiani (TUTTI I FILM ITALIANI A VENEZIA 82) in gara, La Grazia di Paolo Sorrentino e con Toni Servillo e Anna Ferzetti, del quale non è ancora disponibile una sinossi ufficiale.
Altro highlight di giornata è la pellicola di apertura della sezione Orizzonti, Mother di Teona Strugar Mitevska, un ritratto anticonvenzionale di Madre Teresa di Calcutta, che ha il volto di Noomi Rapace.
Attesa anche la consegna del Leone d’Oro alla Carriera al regista tedesco Werner Herzog, autore di capolavori come L’enigma di Kaspar Hauser e Fitzcarraldo. Il regista Francis Ford Coppola terrà la laudatio, cioé il discorso ufficiale. Nel corso della manifestazione, Herzog presenterà inoltre Fuori Concorso il documentario Ghost Elephants.
Intanto, la Mostra del Cinema di Venezia cede anche il passo alle proteste per la guerra in corso a Gaza. La mobilitazione è iniziata da giorni, a partire dalla lettera aperta di Venice4Palestine che ha raccolto oltre 1500 firme di artisti, giornalisti e attivisti italiani e internazionali, da Marco Bellocchio ad Annie Ernaux.
Pietrangelo Buttafuoco: "Biennale di Venezia sempre all'ascolto"
"Storicamente, la Biennale di Venezia è stata sempre presente sulla scena internazionale, e sempre all'ascolto di tutto ciò che il mondo chiede e reclama", ha dichiarato il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. "Rivendico di poter affidare a questa istituzione il compito che una volta era proprio delle Olimpiadi, ciò far incontrare i popoli anche tra loro nemici"
Gal Gadot e Gerard Butler non ci saranno
L'attrice israeliana e l'attore britannico, co-protagonisti del film Fuori Concorso In the Hand of Dante di Julian Schnabel, erano tornati al centro delle polemiche dopo la lettera di Venice4Palestine, che aveva chiesto alla Biennale di ritirare l'invito a entrambi, "insieme a qualunque artista e celebrità che sostenga pubblicamente e attivamente il genocidio" in corso a Gaza. Secondo l'Adnkronos, nessuno dei due aveva in ogni caso formalizzato la propria presenza, e questo anche prima dello scoppio delle polemiche. SCOPRI QUI
Le ombre di Gaza
Le proteste per la situazione in corso a Gaza hanno toccato la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.
La mobilitazione è culminata nella lettera aperta di Venice4Palestine,che ha raccolto oltre 1500 firme di artisti, giornalisti e attivisti italiani e internazionali, da Marco Bellocchio ad Annie Ernaux.
Ieri, nella cerimonia di pre-apertura, c'è stato inoltre l'intervento di Don Nandino Capovilla, il parroco di Marghera e coordinatore di Pax Christi dal 2009 al 2013 che il 12 agosto scorso è stato fermato all'aeroporto di Tel Aviv ed espulso da Israele. Una scelta doverosa, ha sottolineato il direttore Alberto Barbera, "mentre ci ritroviamo impotenti ad assistere a un massacro che non possiamo giustificare neanche un po'". Il sacerdote ha sottolineato che quanto sta accadendo a Gaza "può essere fermato, e non lo stiamo facendo, o non abbastanza". Il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ha introdotto Don Capovilla. "Ho attraversato le strade di Catania e ho trovato una scritta che mi ha fatto riflettere, mi ha procurato un dolore", ha detto. "La scritta diceva che non si sta zitti, non si fa silenzio solo quando i bambini dormono e si comincia a gridare, a parlare e a fare rumore quando i bambini muoiono".
Resta da vedere se oggi la protesta per Gaza arriverà anche sul red carpet della cerimonia di apertura o addirittura in sala. Emanuela Fanelli terrà un discorso, ma ha già precisato che non ci sarà un riferimento diretto a Gaza. "Io sono totalmente a favore sull'attirare l'attenzione su quanto sta succedendo in un momento nel quale i riflettori sono sul Lido" ha spiegato all'ANSA. Durante la cerimonia "che è breve, farò un discorsino. Introdurre questo argomento avrebbe voluto dire ridurlo a una o due frasi e non lo trovavo giusto".
Leone d'Oro alla Carriera a Werner Herzog, Francis Ford Coppola terrà la laudatio
Attesa anche la consegna del Leone d’Oro alla Carriera al regista tedesco Werner Herzog, autore di capolavori come L’enigma di Kaspar Hauser e Fitzcarraldo. Il regista Francis Ford Coppola terrà la laudatio, cioé il discorso ufficiale. Nel corso della manifestazione, Herzog presenterà inoltre Fuori Concorso il documentario Ghost Elephants. SCOPRI QUI
Orizzonti, apre il film Mother di Teona Strugar Mitevska su Madre Teresa di Calcutta
Altro highlight di giornata è la pellicola di apertura della sezione Orizzonti, Mother di Teona Strugar Mitevska, un ritratto anticonvenzionale di Madre Teresa di Calcutta, che ha il volto di Noomi Rapace.
Calcutta, India, agosto 1948. Teresa, madre superiora del convento delle suore di Loreto, attende con ansia la lettera che le permetterà finalmente di lasciare il monastero e creare un nuovo ordine in risposta alla chiamata ricevuta da Dio. E proprio quando tutto sembra pronto, si ritrova di fronte a un dilemma che ne mette alla prova la fede e le ambizioni, in un momento di svolta importante della sua vita
I film italiani in Concorso e non
In Concorso, il film La grazia di Paolo Sorrentino e con Toni Servillo sarà affiancato da altri quattro titoli italiani in gara. All'interno delle sezioni Fuori Concorso, Orizzonti, Venezia Spotlight, Venezia Classici, Venice Immersive, Biennale College Cinema e Giornate degli Autori, saranno tante le pellicole del nostro Paese. FOTOGALLERY
Concorso, i 21 film in gara
Ogni opera in sfida per il Leone d'Oro porta sullo schermo autori e attori celebri, sia italiani che stranieri. Da Frankenstein di Guillermo Del Toro a Bugonia di Yorgos Lanthimos, ecco tutte le pellicole in arrivo al Lido. FOTOGALLERY
Apre il Concorso il film La grazia di Paolo Sorrentino
Apre il Concorso il primo dei cinque film italiani in gara, La Grazia di Paolo Sorrentino e con Toni Servillo e Anna Ferzetti, del quale non è ancora disponibile una sinossi ufficiale
Emanuela Fanelli, jeans e piedi nudi sulla spiaggia alla Mostra del Cinema di Venezia
Martedì 26 agosto, a poche ore dall'inizio ufficiale della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, l'attrice romana, conduttrice delle serate di apertura e chiusura, ha scelto di non bagnarsi nell'acqua della Laguna e ha posato scalza per i fotografi al Lido. All'imbarcadero dell'Hotel Excelsior e poi in spiaggia, nel pomeriggio, l'attrice ha sfoggiato look in denim. FOTOGALLERY
Emanuela Fanelli, da attrice a madrina della Mostra del Cinema di Venezia: la sua carriera
Emanuela Fanelli sarà conduttrice delle serate di apertura e di chiusura di Venezia 82, in programma dal 27 agosto al 6 settembre. Nel 2024 l'attrice ha vinto il David di Donatello come Miglior attrice non protagonista per l'interpretazione di Marisa nel film C'è ancora domani di Paola Cortellesi.
Dal sito web della Mostra del Cinema di Venezia La 82ª edizione della kermesse che sta per cominciare al Lido propone in concorso 21 film provenienti da tutto il mondo. Ciascuna pellicola porta sullo schermo autori e attori di grande notorietà, sia italiani che stranieri. Ecco tutte le opere che si sfideranno per vincere l’ambitissimo Leone d’Oro
Mostra del Cinema di Venezia 2025, i 21 film in concorso. FOTO
La 82ª edizione della kermesse che sta per cominciare al Lido propone in concorso 21 film provenienti da tutto il mondo. Ciascuna pellicola porta sullo schermo autori e attori di grande notorietà, sia italiani che stranieri. Ecco tutte le opere che si sfideranno per vincere l'ambitissimo Leone d'Oro
