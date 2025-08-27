Mostra del Cinema di Venezia 2025, apre Paolo Sorrentino. DIRETTA

Le proteste per la situazione in corso a Gaza hanno toccato la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

La mobilitazione è culminata nella lettera aperta di Venice4Palestine,che ha raccolto oltre 1500 firme di artisti, giornalisti e attivisti italiani e internazionali, da Marco Bellocchio ad Annie Ernaux.

Ieri, nella cerimonia di pre-apertura, c'è stato inoltre l'intervento di Don Nandino Capovilla, il parroco di Marghera e coordinatore di Pax Christi dal 2009 al 2013 che il 12 agosto scorso è stato fermato all'aeroporto di Tel Aviv ed espulso da Israele. Una scelta doverosa, ha sottolineato il direttore Alberto Barbera, "mentre ci ritroviamo impotenti ad assistere a un massacro che non possiamo giustificare neanche un po'". Il sacerdote ha sottolineato che quanto sta accadendo a Gaza "può essere fermato, e non lo stiamo facendo, o non abbastanza". Il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ha introdotto Don Capovilla. "Ho attraversato le strade di Catania e ho trovato una scritta che mi ha fatto riflettere, mi ha procurato un dolore", ha detto. "La scritta diceva che non si sta zitti, non si fa silenzio solo quando i bambini dormono e si comincia a gridare, a parlare e a fare rumore quando i bambini muoiono".

Resta da vedere se oggi la protesta per Gaza arriverà anche sul red carpet della cerimonia di apertura o addirittura in sala. Emanuela Fanelli terrà un discorso, ma ha già precisato che non ci sarà un riferimento diretto a Gaza. "Io sono totalmente a favore sull'attirare l'attenzione su quanto sta succedendo in un momento nel quale i riflettori sono sul Lido" ha spiegato all'ANSA. Durante la cerimonia "che è breve, farò un discorsino. Introdurre questo argomento avrebbe voluto dire ridurlo a una o due frasi e non lo trovavo giusto".