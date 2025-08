Gus Van Sant premiato a Venezia 2025 con il Campari Passion for Film

Gus Van Sant riceverà il Campari Passion for Film Award alla Mostra del Cinema di Venezia 2025. Il regista statunitense sarà premiato martedì 2 settembre in Sala Grande, prima della proiezione fuori concorso del suo nuovo film Dead Man’s Wire. La pellicola, ispirata a una storia vera, segna il ritorno di Van Sant con un cast stellare e un racconto di tensione e giustizia. Campari celebra così la passione come forza creativa nel cinema contemporaneo