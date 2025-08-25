Festival di Venezia 2025, Coppola terrà la laudatio di Werner Herzog

Il regista premio Oscar terrà il discorso ufficiale per Werner Herzog, premiato con il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. In programma anche documentari e una masterclass tenuta dal regista tedesco

Sarà Francis Ford Coppola a rendere omaggio a Werner Herzog con la laudatio ufficiale durante la cerimonia di consegna del Leone d’oro alla carriera. L’appuntamento è fissato per mercoledì 27 agosto alle ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, in occasione della serata inaugurale dell’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale ( LO SPECIALE ). Coppola, già Leone d’oro alla carriera nel 1992, torna così protagonista in Laguna per celebrare uno dei grandi maestri del cinema contemporaneo.

Documentari e retrospettive

Il giorno successivo, giovedì 28 agosto, sarà dedicato a una serie di eventi che vedono entrambi i registi al centro della scena. Alle 17, nella Sala Corinto, verrà presentato “Megadoc” di Mike Figgis (USA, 107’), un dietro le quinte sulla lavorazione di “Megalopolis”, l’ultimo film di Coppola. (LA RECENSIONE). Il documentario è inserito nella sezione Venezia Classici - Documentari sul Cinema. Sempre giovedì, alle 14 nella Sala Grande, Werner Herzog presenterà fuori concorso il suo nuovo lavoro “Ghost Elephants” (USA, 99’), un documentario che esplora il tema della memoria e della natura.