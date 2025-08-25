Secondo l'agenzia di stampa AGI, Gal Gadot non dovrebbe essere alla Mostra del Cinema di Venezia (LO SPECIALE). L'attrice israeliana, protagonista insieme a Gerard Butler del film Fuori Concorso In the Hand of Dante di Julian Schnabel, non accompagnerebbe quindi la pellicola. La sua assenza dovrebbe arrivare dopo la lettera aperta con oltre 1500 firme del mondo del cinema, tra registi, attori e artisti italiani e internazionali, che ha chiesto alla Biennale di Venezia sia di prendere posizione sul conflitto in Medio Oriente, sia l'eslusione del suo compagno di set, che invece sarà regolarmente sul red carpet. “Chiediamo che venga ritirato l’invito a partecipare alla Mostra a Gerard Butler, Gal Gadot e a qualunque artista e celebrità che sostenga pubblicamente e attivamente il genocidio. E che invece quello spazio venga messo a disposizione di una nostra delegazione che sfili sul red carpet con la bandiera palestinese”. Il gruppo di attori, registi e attivisti riuniti sotto la sigla di Venice4Palestine, che venerdì 22 agosto aveva già indirizzato alla Biennale di Venezia un primo appello a favore di una presa di posizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia sulla situazione in corso a Gaza, ha infatti risposto alla replica dell’istituzione culturale, che aveva ribadito la consolidata natura di “luoghi di confronto aperti e sensibili a tutte le questioni più urgenti della società e del mondo” e aveva concluso di essere “come sempre, aperta al dialogo”. La Biennale di Venezia aveva citato anche le dichiarazioni del presidente Pietrangelo Buttafuoco e del direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera, alla presentazione di Venezia 82, in occasione della Biennale Architettura 2025 e della Biennale Arte 2024, e ancora la lectio magistrali di Luciano Violante dello scorso giugno. Ora che l’82esima edizione della kermesse cinematografica, in programma da mercoledì 27 agosto a sabato 6 settembre, si avvicina sempre di più, e nonostante l’incoraggiante riscontro ricevuto dalle Giornate degli Autori e l’apertura al confronto mostrata da SNCCI – Settimana Internazionale della Critica, i membri di Venice4Palestine si sono detti “amareggiatә” dalla risposta ricevuta dalla Biennale. Infatti, “la comunicazione ufficiale della Biennale sceglie ancora di non menzionare la Palestina e il genocidio in corso, né tantomeno lo Stato di Israele che lo sta perpetuando. Se la Biennale vuole davvero essere un “luogo di confronto aperto e sensibile”, allora questo spazio deve essere innanzitutto uno spazio di verità”. Ha proseguito: “Apprezziamo ovviamente la presenza di film come The Voice of Hind Rajab della regista Kaouther Ben Hania, ma allo stesso tempo ci chiediamo come si può rendere omaggio a figure come Gerard Butler e Gal Gadot, protagonisti di un film Fuori Concorso, che sostengono ideologicamente e materialmente la condotta politica e militare di Israele?”. Tra i sostenitori dell'iniziativa ci sono Marco Bellocchio, Audrey Diwan e Charles Dance, Abel Ferrara, Valeria Golino, Matteo Garrone, Ken Loach, Fiorella Mannoia, Mario Martone, Laura Morante, Alba e Alice Rohrwacher, Céline Sciamma, Toni e Peppe Servillo, Paola Turci, Jasmine Trinca e Carlo Verdone).