Già nel 2020, al Gay Pride di Napoli, Pascale aveva preso posizione a favore del ddl Zan: "C’è in Italia una parte politica che non riesce a vedere, che è cieca e le leggi non sono al passo con il tempo. La politica che non vede una piazza come questa non sa ascoltare"

Milano, Francesca Pascale per diritti gay: "La penso come Schlein"