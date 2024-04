Chi è Francesca Pascale, la fotostoria dell'attivista ospite a Belve

Nata a Napoli il 15 luglio 1985, si approccia alla politica da giovanissima, dopo aver subito "un'ingiustizia" durante il concorso di bellezza Miss Grand Prix. Dalla famiglia acquista "un'adorazione vera" per Silvio Berlusconi, con cui inizia una relazione è ufficiale nel 2012 e da cui si separano nel 2020, a qualche mese dalle prime foto insieme a Paola Turci. Da anni, Pascale si batte per i diritti Lgbtq+ e per la legalizzazione della cannabis