Paola Turci e Francesca Pascale, oggi il matrimonio

La coppia avrebbe richiesto la massima riservatezza sulle nozze che dovrebbero dunque celebrarsi in forma intima con pochi invitati. Il legame d'amore tra la cantante e Francesca Pascale, vissuto con grande discrezione senza mai nessuna uscita pubblica ufficiale, era stato ufficializzato dalla pubblicazione di una foto su uno yacht su un settimanale pochi mesi dopo la rottura con Silvio Berlusconi, ma come è noto, non c'è mai stata da parte delle dirette interessate alcuna conferma, né smentita.

Fiori d'arancio e massimo riserbo oggi per la cantautrice Paola Turci ( FOTO ) e la ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale ( FOTO ) che convoleranno a nozze nella giornata di sabato 2 luglio. Il rito sarà celebrato in Comune a Montalcino in provincia di Siena, mentre i festeggiamenti serali dovrebbero tenersi presso il castello di Velona, un luogo da mille e una notte, sempre nel cuore della Val d'Orcia.

gli auguri e le parole di Fabrizio Marrazzo, Portavoce del partito Gay LGBT+



Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: il video

"Auguri alle spose! Le nozze annunciate di Francesca Pascale e Paola Turci rappresentano un bel messaggio per quell'Italia che ha saputo fare passi avanti nei diritti civili e anche per tutti coloro che ancora si oppongono. Ci spiace solo non poterlo chiamare a pieno matrimonio ma unione civile. Un obiettivo su cui stiamo lavorando e che dovrebbe essere conquistato per una piena uguaglianza, ma su cui ad oggi nessuna forza politica si è mai impegnata. Anche Francesca Pascale ha sostenuto con noi il Referendum sul Matrimonio LGBT+, che trasformava le Unioni Civili in matrimonio. Referendum ora fermo in attesa della sentenza della Corte Costituzionale sulle eccezioni che il tribunale di Lucca, come noi, ha rilevato sulle discriminazioni delle persone Trans nel testo di legge sulle Unioni Civili" dichiara Fabrizio Marrazzo, Portavoce partito Gay LGBT+ , Solidale, Ambientalista, Liberale.

gli insulti omofobi in rete



Non solo congratulazioni, ma anche insulti e critiche gratuite sono giunte subito dopo la notizia trapelata sui social e su cui Paola Turci ha voluto dire la sua, rispondendo con fermezza a chi davanti alla felicità altrui reagisce con disprezzo e ignoranza. L'artista, al messaggio del leone da tastiera in questione, "lesbicona che schifo", ha risposto con le seguenti parole: "Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una solo frase". E a questa semplice frase non ci sarebbe nient'altro da aggiungere. Se non i tanti messaggi solidali e di auguri loro indirizzati, da Luca De Gennaro a Monica Cirinnà, da Massimo Gramellini a Carlo Calenda, da Paolo Berlusconi a Giovanni Toti. Per Rolling Stone Turci e Pascale sono "le Jodie Forster& Alexandra Hedison italiane", di fatto sono due persone che si amano. Viva le spose!