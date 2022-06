Paola Turci, carriera e vita privata della cantante. FOTO

Paola Turci ha alle spalle una lunga carriera da cantautrice, cominciata alla metà degli anni '80, non ancora ventenne. Della sua privata, segnata anche da un grave incidente avvenuto in autostrada, non ha mai parlato volentieri. Riserbo anche sulla sua sfera sentimentale, Da qualche anno sembra che al suo fianco ci sia Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, con la quale sarebbe prossima al matrimonio. Ripercorriamo nella gallery le tappe della sua carriera