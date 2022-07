Francesca Pascale, da ex di Berlusconi alle nozze con Paola Turci

10/11 ©IPA/Fotogramma

È il periodo in cui Pascale si scaglia sui social contro i rappresentati dell’area politica di destra per il loro ostruzionismo contro il Ddl Zan, partecipando anche a diverse manifestazioni in favore del decreto, poi affossato. Nel 2021, intervistata da Il Mattino, Pascale rivela di non poter più essere un’elettrice di Forza Italia, perché troppo distante dalle sue posizioni in tema di diritti (in foto, Pascale e Vladimir Luxuria, 2021)