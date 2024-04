Il giovane Berlusconi, da oggi la la docuserie Netflix

Un ritratto di Silvio Berlusconi dagli esordi nel mondo dell’imprenditoria, all’invenzione della televisione commerciale alla metà degli anni Settanta, fino alle elezioni politiche del 1994. La docuserie in tre episodi Il giovane Berlusconi, diretta da Simone Manetti e in arrivo da oggi 11 aprile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ripercorrerà il successo del Cavaliere. Nelle prime immagini del trailer, Mike Bongiorno intervista un giovanissimo Silvio Berlusconi: “Tu ti occupi bene di tante cose: distribuzione, editoria, cinema, calcio, costruzioni. Come fai non lo so, ma non ti è mai venuto in mente di entrare in politica?”. Secca la risposta: “Io sono un uomo del fare, quindi quello che so fare bene è l’imprenditore”. Nessun narratore accompagnerà le puntate della docuserie, che racconterà la straordinaria storia di una delle più famose e controverse personalità europee attraverso confidenze e aneddoti inediti di testimoni, materiale di repertorio in parte inedito o raro, interviste e musica.