Berlusconi, francobollo commemorativo a un anno dalla morte

"Il francobollo dedicato al presidente Silvio Berlusconi , che sarà emesso ad un anno dalla sua scomparsa, (avvenuta il 12 giugno 2023) è il giusto riconoscimento a un grande italiano che ha servito e onorato la Repubblica in tutti i ruoli che ha ricoperto: imprenditore, uomo di sport, leader politico e statista. Ringraziamo la presidente Meloni e tutto il Consiglio Dei Ministri per aver accolto la proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e della sottosegretaria delegata Fausta Bergamotto, Con questa iniziativa, di cui ci siamo fatti promotori, abbiamo dato seguito alla richiesta di moltissimi italiani". Lo affermano la vice presidente del Senato e senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, e il deputato di Forza Italia, Paolo Emilio Russo

Le polemiche

Un via libera che non placa però le polemiche. Da diverse settimane, l'associazione Wikimafia si è fatta promotrice di una raccolta firme che verrà inviata al Quirinale, per chiedere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di non autorizzare l’emissione del francobollo. Ecco un stralcio dell'appello

"Il.mo Signor Presidente,

ci permettiamo di scriverLe perché abbiamo appreso da fonti di stampa che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si accingerebbe ad emettere un francobollo commemorativo alla memoria dell’ex-Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Poiché la legge italiana stabilisce che “le carte-valori postali commemorative e celebrative sono volte, rispettivamente, a commemorare personaggi o a celebrare ricorrenze o avvenimenti, autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy”, ci appelliamo a Lei affinché non autorizzi tale emissione.

Francobollo per Berlusconi: la pregiudiziale etica

Che Silvio Berlusconi abbia conquistato nella sua carriera prima imprenditoriale e poi politica importanti successi non è in discussione, né che egli sia stato una delle persone più note degli ultimi 40 anni, grazie anche al suo impero televisivo.

Crediamo tuttavia vi sia una fondamentale pregiudiziale etica che non può essere ignorata, legata non solo e soltanto alle sue vicende giudiziarie, nelle quali rimediò una condanna definitiva per frode fiscale, ma anche alla sua condotta “non penalmente rilevante."