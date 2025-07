Incidente in Sardegna per Giorgetto Giugiaro: il Suv si ribalta

Il celebre designer è rimasto ferito ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Olbia. Ha riportato diversi traumi, ma le sue condizioni non sono gravi

Incidente stradale per Giorgetto Giugiaro, 86 anni, imprenditore italiano e designer di celebri modelli di auto. Il Suv sul quale viaggiava da solo lungo una strada di montagna in Sardegna, ad Arzachena, si è ribaltato dopo aver perso aderenza su un tornante, precipitando sulla carreggiata sottostante.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno prestato le prime cure al designer, poi trasferito in elisoccorso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. In un primo momento le sue condizioni erano apparse preoccupanti, ma fortunatamente i diversi traumi riportati non destano preoccupazione.