Silvio Berlusconi, quante tasse si pagheranno sull’eredità?

Un patrimonio vasto e variegato, quote di comunione tra i figli ma anche eredi molto diversi tra loro: sono queste alcune delle caratteristiche da tenere in considerazione se si analizza l’eredità del fondatore di Forza Italia dal punto di vista fiscale. Per quanto riguarda i legati, il fratello Paolo pagherà all’Erario quasi 6 milioni di euro, grazie all’aliquota del 6%, mentre la compagna Marta Fascina sborserà 8 milioni di euro, non avendo rapporti di parentela o affinità con il defunto