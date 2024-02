Chi è Veronica Lario, la seconda moglie di Silvio Berlusconi

First lady durante i governi Berlusconi, Miriam Raffaella Bartolini - nota come Veronica Lario - prima di diventare la seconda moglie del Cavaliere è stata attrice di teatro, di cinema e di televisione. Con l’ex premier ha avuto tre figli. Il divorzio è avvenuto 2009. Lario è ospite della la terza puntata di “A cena da Maria Latella", il dinner talk di Sky TG24 in onda venerdì 1 marzo alle 21 sul canale all news. Nel corso del programma, ha dichiarato: “Non penso di essere ricattabile, non ho nessun segreto"