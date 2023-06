La lunga storia giudiziaria del leader azzurro comincia prima della sua discesa in campo. Dai conflitti con le “toghe rosse” fino agli scandali sessuali, i procedimenti che ha dovuto affrontare l’ex premier ascolta articolo Condividi

Trent'anni in politica per ben oltre 30 processi giudiziari. È stata legata a doppio filo alle aule dei tribunali sparsi in tutta Italia la storia personale e istituzionale di Silvio Berlusconi, imputato negli anni per reati che vanno dalla corruzione al concorso in strage, dal falso in bilancio alla concussione fino al vilipendio dell'ordine giudiziario e alla prostituzione minorile. Processi che si sono conclusi con la prescrizione, con l'assoluzione o l'archiviazione. Un'unica condanna definitiva il 1 agosto 2013. La sentenza prevede 4 anni di carcere, 3 dei quali coperti da indulto, per la frode fiscale di 7,3 milioni di euro commessa con la compravendita di diritti tv Mediaset ai tempi in cui era presidente del Consiglio. Per la pena residua l'allora leader del Popolo delle Libertà chiede l'affidamento in prova ai servizi sociali e decade da senatore per via della Legge Severino. La sua incandidabilità dura 6 anni (ADDIO A SILVIO BERLUSCONI - LA DIRETTA).

Le sue battaglie contro la magitratura Lo scontro con la magistratura, quella milanese in particolare, inizia però ben prima e ha una data simbolica: il 22 novembre 1994. È il giorno in cui Silvio Berlusconi, mentre presiede da capo del governo una conferenza mondiale delle Nazioni Unite, riceve un invito a comparire dalla Procura di Milano che indagava su presunte tangenti alla Guardia di Finanza. Da quel momento seguono una valanga di inchieste e processi nel capoluogo lombardo: dal caso All Iberian per 21 miliardi di presunti finanziamenti illeciti a Bettino Craxi, conclusosi con il proscioglimento per prescrizione di Berlusconi, ai processi Sme e Lodo Mondadori, dal processo per la corruzione dell'avvocato inglese David Mills, prescritto anche questo, al caso Mediatrade. vedi anche Silvio Berlusconi, l'annuncio e le reazioni alla morte

Gli scandali legati al caso Ruby, processi dai quali è stato assolto Berlusconi ha sempre respinto le accuse combattendo una battaglia personale contro quelle che definiva "toghe rosse" magistrati politicizzati divenuti "un cancro della democrazia" aveva detto in uno dei più duri attacchi rivolti alla magistratura. La storia giudiziaria del leader di Forza Italia è passata poi attraverso amnistie come quella della presunta appropriazione indebita per la vicenda di Villa Macherio, fino agli anni più recenti. E forse ai processi più odiosi per lui: quelli per gli scandali sessuali legati al caso Ruby, alle feste a luci rosse ad Arcore e alla corruzione in atti giudiziari delle ragazze che le frequentavano. Tutti processi in cui è stato assolto. approfondimento Ruby ter, giudici: "Sentenza pregiudicata da omissione di garanzia"