2/10 ©Ansa

Cuore pulsante della fortuna di Berlusconi sono le partecipazioni in aziende quotate in Borsa, per un valore di 2,9 miliardi di euro, a partire da Fininvest. Poi ci sono vari investimenti in altre società, come Satispay, e la proprietà del Monza. E ancora, l’immenso patrimonio edilizio, a volte gestito personalmente e a volte da altri, un elicottero e tre jet

Addio Silvio Berlusconi, lo speciale di Sky TG24