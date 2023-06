Berlusconi e il mausoleo che si fece costruire nella villa di Arcore

Nei piani di Silvio Berlusconi, morto ieri, 12 giugno, a 86 anni, la sua famiglia avrebbe dovuto essere sepolta insieme. Non in un cimitero comune, ma nel parco della sua Villa San Martino ad Arcore. È con questo proposito che, nel 1990, l’ex premier - ai tempi ancora impegnato solamente nell'imprenditoria - chiamò l’artista toscano Pietro Cascella (scomparso nel 2008) per costruire un mausoleo con 36 loculi sotterranei e una grande scultura all’esterno in marmo bianco delle Alpi Apuane. All’interno della struttura, chiamata “Volta Celeste”, si accede passando per una scala in travertino. Il corridoio che conduce alla camera mortuaria con le tombe è chiuso da una porta scorrevole in pietra. Sulle pareti è intarsiato un fregio con delle catene: gli anelli legati uno all’altro sono il simbolo del rapporto familiare. Al centro di tutto, il sarcofago bianco realizzato proprio per Berlusconi. Non è chiaro però se la salma troverà riposo qui: la legge, al momento, lo vieta. Al sindaco di Arcore, Maurizio Bono, per ora non è arrivata ancora richiesta in tal senso (ADDIO A BERLUSCONI, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - IL RICORDO DELLA POLITICA - BERLUSCONI IN 18 FRASI CELEBRI)