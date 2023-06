11/19 ©Ansa

Schulz – Durante una seduta del Parlamento europeo nel 2003 Berlusconi si scaglia contro Charles Monroe Schulz, esponente socialdemocratico: “Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti: la suggerirò per il ruolo di kapò. Lei è perfetto! [...] Se questa è la forma di democrazia che intendete usare per chiudere le parole del presidente del Consiglio europeo, vi posso dire che dovreste venire a... come turisti in Italia, ma che qui sembrate turisti della democrazia, dei turisti della democrazia!”