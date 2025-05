Giovanardi denuncia furto dell'auto, ma era dove l’aveva parcheggiata

L’ex senatore lo scorso 30 aprile si trovava a pranzo con amici a Castelvetro di Modena quando, al termine del pasto, non aveva più trovato il mezzo e aveva deciso di sporgere denuncia. “Il veicolo non è stato rinvenuto altrove in seguito a un furto, bensì esattamente nel luogo in cui era stato parcheggiato dal senatore stesso”, ha fatto sapere poi il sindaco del comune modenese

Denuncia il furto della sua auto ma il mezzo è sempre stato lì, dove era stato parcheggiato alcune ore prima. È successo all’ex senatore Carlo Giovanardi, 75 anni, mentre si trovava a Castelvetro di Modena per un pranzo con alcuni amici. A raccontare l’accaduto è stato proprio l’ex politico che l’1 maggio, giorno successivo al presunto furto, aveva rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta di Modena , denunciando quanto accaduto il 30 aprile. “Credevo fosse una zona tranquilla, eppure due ore dopo, quando sono tornato indietro, non ho ritrovato più l’auto. Mi sembrava davvero strano, e così è partita la ricerca: ho attraversato tutte le vie del centro storico, ma della mia Audi grigia non c’era traccia”, ha raccontato al quotidiano. L’ex senatore, convinto di aver lasciato la sua auto in via XX settembre, aveva quindi deciso di sporgere denuncia presso la caserma dei carabinieri di Castelvetro.

Nessun furto

In poche ore il mistero è stato risolto: il giorno dopo i carabinieri hanno infatto ritrovato l'auto esattamente dove era stata parcheggiata, ovvero in via Borgo di Sopra, a due passi da via XX Settembre. Ad annunciare il lieto fine è stato il sindaco di Castelvetro di Modena, Federico Poppi: "Siamo felici che l’auto del senatore Giovanardi sia stata ritrovata", ha detto, sottolineando però che si è trattato di un errore dello stesso Giovanardi. "Desideriamo precisare – per onore del vero – che il veicolo non è stato rinvenuto altrove in seguito a un furto, bensì esattamente nel luogo in cui era stato parcheggiato dal senatore stesso. Questa precisazione si rende necessaria per tutelare l’immagine del Comune, che non merita di essere considerato insicuro sulla base di un fatto mai realmente accaduto", ha detto il primo cittadino.