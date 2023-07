4/10 ©Ansa

Pier Ferdinando Casini/1 – "Nel bene e nel male, è stato un grande innovatore. Il lascito dei partiti personali non è un fatto positivo. Ma ha unificato la destra e la sinistra". Così Casini ricorda Silvio Berlusconi a La Stampa. Tra i due vi fu rottura nel 2008. "Gli dissi cose dure: i nostri valori non sono in vendita, devi imparare che in Italia non si compra tutto". Sul futuro del centrodestra, "le eredità politiche non esistono - dice Casini -, esiste chi se le prende, il problema è già stato risolto per incorporazione alle elezioni del settembre 2022"

