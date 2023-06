6/7 ©Ansa

Un altro cartello recita "Grazie per l’entusiasmo che ci hai regalato". Sono diversi i curiosi che si sono fermati davanti alla villa dove dal primo pomeriggio di ieri è stato portato il feretro dell'ex premier in attesa dei funerali di Stato in programma domani alle 15 nel Duomo di Milano

Tv, Milan, politica e processi: la fotostoria di Silvio Berlusconi