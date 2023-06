I funerali di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano, cosa sappiamo

9/9

LA SEPOLTURA - Il sogno di Berlusconi di essere sepolto nel mausoleo nel giardino di Villa San Martino di Arcore (in foto) potrebbe rimanere impossibile da attuare: la legge non consente tumulazioni in luoghi diversi dai cimiteri. Il capogruppo in Consiglio comunale Alessandro De Chirico ha proposto la sepoltura al Famedio del cimitero Monumentale "a meno che" lo stesso ex premier "non abbia lasciato altre disposizioni". Si è chiesta anche l'intitolazione di una via, ma il sindaco Sala ha ricordato che le procedure sono lunghe

Berlusconi e il mausoleo che si fece costruire nel parco della villa di Arcore