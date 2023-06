Nel lenzuolo di necrologi si scorge anche quello dell'assistente del leader di Forza italia, che si firma con il solo nome, Urbano: "Ciao, per la prima volta ti do del tu. Sei stato un grande maestro per me. Fare il tuo assistente è stata un’esperienza unica, magica. Ho dei ricordi bellissimi di quegli anni che porterò sempre nel mio cuore. Mi mancherai". Anche Mity Simonetto, che ha sempre curato l'immagine di Berlusconi, ricorda l'ex Cavaliere: "Caro Dottore, la tristezza come l'amore è un sentimento che non si può descrivere. Io continuerò a curare la sua immagine per tutta la vita". Un messaggio di addio anche da parte del medico personale di Berlusconi, Alberto Zangrillo: "Presidente, ho sempre voluto darle del lei, solo oggi mi permetto di dirti 'ciao Silvio'".

Da Armani ad Armando Testa e Benetton



A piangerlo anche Giorgio Armani, che lo ricorda come un "imprenditore di raro acume e coraggio, politico di fine intelletto, comunicatore dal fascino assoluto". Quello dello stilista è solo uno dei tanti tributi per il leader di Forza italia: il Corriere ha spiegato di non aver potuto pubblicarli tutti per ragioni di spazio. Armando Testa ha acquistato una intera pagina per dire grazie "all'uomo che ha sempre creduto nel valore della comunicazione, e che con grande passione ha reinventato il nostro mestiere". Il cordoglio dei dipendenti delle aziende che ha creato, Mediaset e Fininvest, si unisce a quelli della sua squadra di calcio, il Monza, di grandi aziende come Leonardo, Enel, Eni, Mediobanca e imprenditori come la famiglia Barilla e Benetton.