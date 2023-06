Funerali di Stato e lutto nazionale, a chi spettano

11/11 ©IPA/Fotogramma

Il lutto nazionale in Italia è stato riconosciuto in diverse occasioni. Le ricorda Il Corriere: nel 1958 per la morte di Papa Pio XII, nel 1963 per ricordare Giovanni XXIII, nel 1978 per Papa Paolo VI e, nel 2005, per Papa Giovanni Paolo II. Pontefici a parte, nel 2003 è stato celebrato anche per ricordare i morti dell’attentato a Nassiriya. Nel 2016 è stato riconosciuto in segno di rispetto ai morti del terremoto in Centro Italia. Infine, l’ultima giornata di lutto nazionale è stata il 24 maggio 2023 per onorare le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna

Tv, Milan, politica e processi: la fotostoria di Silvio Berlusconi