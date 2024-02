Veronica Lario a Sky TG24: "Non sono ricattabile". Le anticipazioni

L'attrice ed ex moglie di Silvio Berlusconi parteciperà per la prima volta in assoluto a un programma televisivo. La puntata del dinner talk "A cena da Maria Latella" andrà in onda venerdì 1° marzo alle 21 sul canale all news. Ecco alcune anticipazioni ascolta articolo

Veronica Lario sarà ospite della terza puntata di “A cena da Maria Latella”, il dinner talk firmato Sky TG24. È la prima volta in assoluto che l’attrice ed ex moglie di Silvio Berlusconi partecipa a un programma televisivo, e si tratta anche della prima uscita pubblica da quando, nel 2009, fu avviata la separazione dall’ex premier e fondatore di Mediaset. "Questi anni sono stati un’altalena di momenti in cui c’era modo di ricongiungermi con la mia famiglia, ed altri momenti in cui queste speranze le perdevo", ha raccontato Veronica Lario. "Sono stata molto vicina ai miei figli, è stato tutto un susseguirsi di vicende familiari. I momenti sono stati tutti belli perché la mia famiglia e i miei figli sono stati molto vicini. La parte peggiore è stato non poter partecipare alle loro lauree perché in due eravamo troppi". La puntata con l'intervista integrale andrà in onda venerdì 1° marzo alle 21 sul canale all news.

"Nessun segreto su Berlusconi. Non sono ricattabile" Veronica Lario ha raccontato il suo passato con il fondatore di Forza Italia. "Non penso di essere ricattabile, non ho nessun segreto sulla vita di Berlusconi. Posso dire quello che penso indipendentemente dal mio passato". E ha aggiunto: "Se sono miliardaria come si dice? Nulla di tutto questo. C’è stata una sentenza che mi ha negato qualsiasi diritto e che ho rispettato. Oggi sono una persona normale, un’imprenditrice. Finito questo momento molto complesso mi sono chiesta come ricominciare, per la mia vita e per delle scelte personali. Pesavo che per me non ci fosse più nulla, mi era stato negato tutto. Ho pensato forse ha vinto il potere, ma poi ci ho provato". "Da ‘velina ingrata’ sono passata al tribunale di Milano che mi ha negato ogni diritto. È stato un salto lungo dieci anni, in cui mi sono sentita un po’ vessata. Quando leggevo cattiverie su di me subivo. È difficile combattere contro il potere e la stampa, soprattutto quando sono legate. Ho imparato fin dall’inizio a fare un passo indietro".

La puntata La puntata sarà dedicata all'intelligenza artificiale e ai potenziali riflessi sul presente e futuro dall'educazione al lavoro. Un tema oggi molto vicino a Lario che di recente ha investito in una piccola start up. Ospiti del dinner talk di Maria Latella anche Emanuela Girardi, membro del Gruppo di esperti di Intelligenza artificiale del Mise, del Direttivo di AIxIA (Associazione italiana per l'intelligenza artificiale) e di Claire (Confederazione dei laboratori di intelligenza artificiale in Europa), Spartaco Albertarelli, game designer, e l'attore Edoardo Ferrario che a teatro affronta con ironia i temi dell'Ia.