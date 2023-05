Veronica Lario su Berlusconi: "Soffre, ma ce la mette tutta"

"Berlusconi ce la sta mettendo tutta"

"È una domanda molto personale, preferirei non rispondere" ha dichiarato Veronica Lario ai giornalisti, chiedendo rispetto e silenzio in un momento complicato per l'ex Presidente del Consiglio .La donna ha poi aggiunto, sempre con riferimento a Silvio Berlusconi: "C'è una persona che sta male, che soffre e che ce la mette tutta". Il Cavaliere si trova all'ospedale San Raffaele di Milano dal 5 aprile per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, dopo aver trascorso i primi dodici giorni in terapia intensiva, dal l 16 aprile in poi è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria.