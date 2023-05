La convention di Forza Italia

Alla convention di Forza Italia a Milano, tra ieri e oggi, è stata stimata la partecipazione di circa 4mila persone. L’obiettivo della kermesse, intitolata “La Forza dell'Italia”, è ribadire il ruolo del partito nel governo, in Europa e confermare all'Italia che "la nostra forza politica è il presente, guarda al futuro e ha un grande leader che si chiama Silvio Berlusconi. Forza Italia c'è", ha detto il coordinatore nazionale Antonio Tajani. Una due giorni, quindi, per sottolineare il ruolo del partito nel governo come forza di centro e in Europa con il Ppe. "Vogliamo essere protagonisti costruttivi, leali, seri, affidabili, ma vogliamo conservare sempre la nostra identità, noi siamo Forza Italia - ha spiegato ancora Tajani -. Il centro della politica italiana siamo noi, noi siamo il Ppe in Italia. Abbiamo il dovere di svolgere questo ruolo anche nel governo". L'identità di Forza Italia, ha ribadito più volte Tajani, è quella di un partito di centrodestra senza "estremismi" e che non ha "niente a che fare con la signora Marine Le Pen che non è un buon alleato in Europa". La due giorni, che si è aperta con un grande applauso per Berlusconi, si concluderà quindi con un videomessaggio del leader.