Ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, Silvio Berlusconi ha trascorso i primi 12 giorni al piano -1 del settore Q, in terapia intensiva. Il 16 aprile poi, "lo stato clinico e la risposta alle cure" hanno consentito il trasferimento in un reparto di degenza ordinaria, all'interno dello stesso padiglione, dove sono proseguiti le terapie e il monitoraggio dei parametri funzionali. "Berlusconi sta meglio - ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ad Agorà su Rai 3.

Oggi è atteso il nuovo bollettino

Stando all'ultimo bollettino medico, diffuso mercoledì scorso dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, le condizioni di Berlusconi sarebbero in continuo miglioramento, con un "quadro clinico stabile" e "caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa". La prossima nota dell'ospedale sul suo stato salute è attesa per oggi e stavolta potrebbe essere decisiva. Nonostante il riserbo da parte dei medici, infatti, circolano diverse indiscrezioni su un possibile rientro ad Arcore nelle prossime ore. Verosimilmente prima del fine settimana. Il presidente di FI, infatti, interverrà alla convention del partito prevista per il 5 e il 6 maggio: il suo nome è già stato inserito nei giorni scorsi nel programma a chiusura dell'evento. Non è ancora chiaro, però, con quali modalità terrà il discorso finale, se tramite un messaggio audio registrato o se attraverso una telefonata.