Belve, Alessandro Borghi racconta la sua ossessione per il sesso

Alessandro Borghi è ossessionato dal sesso. A dichiararlo è stato lui stesso, come si può vedere dall'account social di Francesca Fagnani. L'attore, che in Supersex si è calato nei panni di Rocco Siffredi, è tra gli ospiti della nuova stagione di Belve.

Come la pensa Alessandro Borghi sul sesso

Alessandro Borghi ha risposto senza peli sulla lingua alle domande di Francesca Fagnani. Domande che, visto il suo ruolo in Supersex (FOTO), non potevano che vertere (anche) sul sesso. L'attore, uno dei più richiesti e più amati della sua generazione, ha risposto che il sesso gli piace, molto. Ne è praticamente ossessionato. Ogni sei pensieri, uno è sul sesso. E non passa ora senza che vi pensi. Peraltro, non è la prima volta che Borghi si lascia andare a confessioni di questo tipo. Intervistato da Vanity Fair, aveva raccontato di essere un grande fruitore di porno. "Il sesso ha sempre avuto una valenza importantissima nella mia vita, è stata una priorità, sin da bambino ho avuto una pulsione sessuale molto forte", ha dichiarato. Tuttavia, quella pulsione non è una dipendenza. Non per lui, con la sua vita normale. Quella di padre, di compagno e di attore che corre da un set all'altro, facendo ruoli sempre diversi, talvolta divisivi, certamente intensi.