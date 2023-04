Supersex, Alessandro Borghi svela i retroscena delle scene intime

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Oltre 50 scene spinte in quasi 100 giorni di riprese. Alessandro Borghi, protagonista di Supersex, ha svelato in una puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli alcuni dettagli sulla serie biopic su Rocco Siffredi in arrivo su Netflix il prossimo autunno. Secondo l’attore, la riuscita delle scene intime richiede innanzitutto “di essere fortunati e incontrare colleghi che hanno la stessa gestione e idee di certe cose” per scongiurare sul set il rischio che “una cosa che tu metti in scena potrebbe essere fraintesa come un qualcosa che vuoi tu persona e non che fa il personaggio”. Lo strumento più efficace per distinguere tra realtà e finzione resta il dialogo: “Per scappare da quello ci parlo prima. Quindi o dici “io ci sto a provà e mi piaci anche nella vita”, oppure dici “tutto quello che farò non sono io, ma il personaggio, e lo fa a favore del racconto: non sentirti minacciato o infastidito”. Così capisci fino a dove ti puoi spingere a favore del racconto. Direi che è una cosa delicata, ma che dopo aver parlato diventa più semplice. Il tipo di affinità anche da quel punto di vista è alla base di tutto”.